Ankara’da kaçak pavyon baskını!

Ankara Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, gelen ihbarlar üzerine yaptığı takipte bir eğlence mekanının kaçak pavyon olarak işletildiğini tespit etti.

36 KİŞİYE 113 BİN 400 TL CEZA

Ekipler, söz konusu iş yerine yapılan baskının ardından mekanda bulunan 36 kişiye 1593 Sayılı Umumu Hıfzısıhha kanunun 282. Maddesi gereğince toplamda 113.400 TL idari yaptırım uyguladı.

Ayrıca iş yerinde yapılan denetimlerin ardından mekan tamamen boşaltılarak kapattırıldı.

(İHA)

