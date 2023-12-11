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Ankara'da korkunç olay! İnşaatın 30. katından düşen 2 işçi hayatını kaybetti

11.12.2023 18:41 | Son Güncelleme:
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Çalıştıkları inşaatın 30. katından düşen 2 işçi yaşamını yitirdi. Korkunç olaya şahit olan Yaşar Yiğit, "30'uncu katta çalışıyorlardı. Bir ses koptu.. Yıldırım hızıyla aşağıya indiler" dedi.

Ankara'da korkunç olay! İnşaatın 30. katından düşen 2 işçi hayatını kaybetti

Ayvalı Mahallesi'ndeki yapımı devam eden bir inşaatın 30. katında çalışan H.İ. ile İ.Ö. henüz belirlenemeyen sebeple yere düştü. İnşaatta çalışan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

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Sağlık ekipleri, işçilerin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

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"YILDIRIM HIZIYLA DÜŞTÜLER"

Görgü tanığı Yaşar Yiğit, olay anına ilişkin şunları anlattı:

"Büyük bir ses duyunca yukarıya baktım. 2 işçinin hızlı bir şekilde yere doğru düştüğünü gördüm. Benim gördüğüm 3 kişiydi ama 2 kişi diyorlar. İkisi de yıldırım hızıyla aşağı düştü. Çok büyük bir gürültü oldu. Yere baktığımda işçilerin yüzüstü yerde yattığını gördüm." (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara İnşaat
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