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  4. Ankara'da market servisinden indirilen yaşlı kadın sosyal medyada gündem oldu! Belediye inceleme başlattı

Ankara'da market servisinden indirilen yaşlı kadın sosyal medyada gündem oldu! Belediye inceleme başlattı

11.04.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da bir kadının, alışveriş yaptığı marketin servis aracından alışveriş tutarı düşük olduğu gerekçesiyle elinde poşetlerle indirilmesi sosyal medyada büyük tepki çekti. Kadının araçtan indirildiği anlara ilişkin görüntüye sosyal medyada tepki yorumları yapıldı. Belediye, olayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara'da market servisinden indirilen yaşlı kadın sosyal medyada gündem oldu! Belediye inceleme başlattı

Tepki çeken olay, Yenimahalle ilçesindeki İlkyerleşim Mahallesi Batıkent Bulvarı'ndaki marketin otoparkında meydana geldi. Marketten alışveriş yapan kadın, marketin servis minibüsüne bindi. Servis şoförü, kontrol ettiği alışveriş fişi 50 TL'nin altında olan kadına araçtan inmesi gerektiğini söyledi. Bu sırada araçta bulunan diğer müşteriler ise tepki gösterdi. Kadının elinde poşetlerle araçtan inmesini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen müşteri, "Şu anda 80 yaşındaki teyzem servis aracından aşağı indiriliyor. Bu utanç verici bir olay. Güvenlik görevlisi arkadaşlar da burada başında bekliyor. Teyzem inmek zorunda kaldı, çok üzücü bir durum" diyerek tepki gösterdi. Bazı yolcular da 'Yazıklar olsun, bu ne terbiyesizlik' diyerek tepkilerini dile getirdi. Kadın ise araçtan inerek uzaklaştı.

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Video, sosyal medyada paylaşılırken, yüzlerce kullanıcı da tepki gösterdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme başlattı. Zabıta tarafından yasal işlem yapılacağı öğrenildi.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, "Konuyla ilgili olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığımız yasal işlemleri derhal uygulayacak ve sürecin sıkı takipçisi olacaktır" açıklamasını yaptı.

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'BENİ DE İNDİRDİLER'

Öte yandan aynı marketten alışveriş yapan birçok kişinin aynı durumla karşılaştığı belirtildi. DHA'ya konuşan Kezban Kara (75), daha önce aynı durumla karşılaştığını belirterek, "Beni de almadılar. 44 lira tuttu alışverişim, '50 lira olmadı' diyerek indirdiler. İnsanların itiraz etmesine rağmen indirdiler. Şikayet etmek için yetkililere gittim. 'Servis araçlarında yazıyor' deyip çıkardılar. İtirazlarımı kabul etmediler. Otobüsle evime döndüm" diye konuştu.

Ayla Ergül (57) ise "Buraya servis hizmeti için geliyoruz. En azından fiyatları biraz aşağı tutsunlar da kullanabilelim. Ben fiyatlandırma işini doğru bulmuyorum. Yeri geliyor yüksek tutarda alışverişler de yapıyoruz. Bizi nasıl indirirler servisten? Böyle bir şey olamaz" dedi.

Şeyda Erkoca (54) da benzer mağduriyeti yaşadığını söyledi.

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MÜŞTERİ SERVİS ARACI KULLANIMI

Öte yandan söz konusu markete ait servis araçlarını kullanmak için 50 ile 500 TL arasında alışveriş yapılması gerektiği, yakın bölgelerde oturanların 50 ve 100 TL'lik market fişlerini göstererek, uzak yerlerde oturanların ise daha yüksek miktardaki alışveriş fişlerini göstererek hizmetten yararlandığı öğrenildi.

(DHA)

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