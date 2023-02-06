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Ankara'da okullar tatil mi? Ankara'da 7 Şubat Salı günü okullar tatil oldu mu?

06.02.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da okullar tatil mi sorusu deprem sonrası sıklıkla araştırılıyor. Gelişen hava şartları ve deprem nedeniyle birçok şehirde okullar tatil edildi. Ankara'da da hissedilen depremin etkileri ve hava şartları nedeniyle 7 Şubat Salı günü Ankara'da okullar tatil mi sorusu aratılıyor.

Ankara'da okullar tatil mi? Ankara'da 7 Şubat Salı günü okullar tatil oldu mu?

Öğrenciler yarıyıl tatilinin ardından 6 Şubat Pazartesi günü ikinci döneme başladılar. Ancak olumsuz hava şartları nedeniyle yapılan açıklamalarda İstanbul, Ankara gibi birçok şehirde okullar tatil edildi. Öğrenciler ve velileri 7 Şubat Salı günü Ankara'da okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki 7 Şubat Salı günü Ankara'da okullar tatil mi?

İstanbul ve Ankara valiliklerinden yapılan açıklamada, 6 Şubat Pazartesi günü hava şartları nedeniyle eğitime ara verildiği duyurulmuştu. Fırtına ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü birçok ilde tatilin devam edecek mi sorusu merak ediliyor. Gelişen deprem ile birlikte doğu illerinde birçok yerde eğitime ara verildi.

7 ŞUBAT SALI GÜNÜ ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

7 Şubat Salı günü Ankara'da okulların tatil ilan edildiğine dair resmi bir açıklama gelmedi.


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