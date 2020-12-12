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Ankara'da suç örgütüne operasyon! Gözaltılar var

12.12.2020 09:55 | Son Güncelleme:
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Ankara'da suç örgütüne operasyon! Gözaltılar var

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğince, il genelinde suç örgütleri ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar çerçevesinde, 20 kişilik suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 17 kişi yakalandı.

Başkent polisi, Yenimahalle ve Demetevler bölgesinde esnafları tehdit ederek haraç isteyen, haraç vermeyen esnafların iş yerlerini kurşunlayan ve iş yeri sahiplerini darp eden, kumarhane işleten, suç işlemek amacıyla örgüt kuran 20 kişilik suç örgütüne operasyon düzenledi. 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlar neticesinde 17 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Örgüt liderliğini D.A. ile örgüt yöneticiliğini D. K. ve M.G. isimli şahısların yaptığı, aralarında hiyerarşik bir yapılanmayla, örgüt kapsamında, maddi desteğini uyuşturucu madde ticareti, yağma ve kumar oynatmaktan sağlayan 20 kişilik suç örgütü 3 ay boyunca süren teknik ve fiziki takip ile çökertildi.

Öte yandan, baskın sırasında evine polis ekipleriyle girilen şüphelilerden birisi annesini evde bırakarak balkondan atladı. Kayıplara karışan şüphelinin evinden tabanca telsizler ve araç plakaları çıktı. Polis kaçan şüpheliyi arama çalışması başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince şahısların, ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait çok sayı da fişek ele geçirildi. Ayrıca, 2 adet pompalı tüfek, 10 kg esrar maddesi, farklı miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde özelliği bulunan reçetesiz ilaç, çok sayıda kesici ve delici alet, 2 adet telsiz ele geçirildi. 3 şüpheli hakkındaki yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

Kaynak: İHA

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