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Ankara'da TKP Kıvılcım Terör Örgütü operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 10:19 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TKP Kıvılcım Terör Örgütü’nün Ankara‘daki faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma başlattı.

Ankara'da TKP Kıvılcım Terör Örgütü operasyonu

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden aralarında Avusturya Cumhuriyeti vatandaşı Max Zirngast’in de bulunduğu 3 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
TKP TKP Kıvılcım Terör Örgütü Ankara

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