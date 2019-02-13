Ankara Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı

Ankara Şehir Hastanesinde hasta kabulünün başladığını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ’’Toplam 3 bin 623 yatağıyla Avrupa’nın en büyük, dünyanın tek seferde yapılan üçüncü büyük hastanesini açmış oluyoruz’’ dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ziyaret ettiği Bilkent Şehir Hastanesinde hasta kabulünün başladığını söyledi. Bakan Koca, ’’Bilkent Şehir Hastanemizi geçen hafta ortası taşımaya, özellikle en yakınındaki Atatürk Eğitim Hastanesinden başlayarak hafta sonu da Yüksek İhtisas Hastanemizi taşıyarak hasta kabulüne başlamış olduk. Şehir hastanemiz toplam 8 tane branş hastanesinden oluşmakta. Şehir hastanelerinin özellikle bulunduğu bölgenin en son noktada tedavilerin yapıldığı birer sağlık üssü olmasını hedefliyoruz. Bu anlamda hastanemizde bu bölgede sağlık üssü olarak son noktada hizmet verebilir bir organizasyon yapısıyla hareket ediyor olacak’’ ifadelerini kullandı.

’’Hasta kabulünde çok titiz, hassas bir şekilde hastaların ihmal edilmemesi anlamında çalışma yapıldı’’

Şehir hastanelerinin var olan yönetim sisteminden farklı olarak yönetim şeklini de farklılaştırmak istediklerini kaydeden Koca, ’’Bu çerçevede bir kararnameyle yeni dönemde şehir hastanelerini en tepede koordinatör başhekimin olduğu, onun altında koordinatör başhekim yardımcıları, idari ve mali direktörlerin olduğu ve her kulenin de birer başhekim ve idari ve mali yapılanmasının olduğu yeni bir yönetim şekliyle planladık. Bir koordinatör baş hekimlik altında 8 başhekim görev yapacak. Öncelikle 4 bloğun başhekimlerini atayarak hasta kabulü başlamış oldu. Hasta kabulünde çok titiz, hassas bir şekilde hastaların ihmal edilmemesi anlamında çalışma yapıldı. Cumartesi günü bir hastamızın tedavisi de başarıyla yapıldı’’ şeklinde konuştu.

Önümüzdeki haftalarda da diğer hastanelerin titizlikle taşınacağını açıklayan Koca, şöyle devam etti:

’’Toplam 3 bin 623 yatağıyla Avrupa’nın en büyük, dünyanın tek seferde yapılan üçüncü büyük hastanesini açmış oluyoruz. Önümüzdeki haftalarda da diğer hastanelerin benzer şekilde titizlikle taşınması sağlanıyor olacak. Şehir hastanelerini mükemmeliyet merkezlerinin olduğu, özelikle üniversitelerimize açtığımız ve birlikte birden fazla üniversiteyle kullanım protokolü yapabileceğimiz bir yapıyı oluşturmuş olduk. Bundan sonraki süreçte birçok üniversitemizle görüşerek bu fiziki şartları ileri teknolojik alt yapısıyla üniversiteler hastanesi yapabilirliğimiz söz konusu olacak. Bir şehir hastanesi her geçen gün markalaştıran, bölgede sağlık üssü olan, bir eksiği olmayan bir yapı olsun istiyoruz. Örneğin fizik tedavi 70 bin metrekare kapalı alanda, 300 yataklı olarak dünyanın sayılı merkezlerinden birisi olacak. Rehabilitasyon laboratuvarlarının daha fazla olduğu, bugüne kadar var olan Gazi Eğitim Araştırma Hastanesinin ortopedi ağırlıklı ama burada yapılan fizik tedavinin orayla yine entegre olarak daha çok nörofizyoloji ağırlıklı rehabilitasyon olduğu, pediatrik, yanık rehabilitasyonu dahil olmak üzere rehabilitasyon laboratuvarlarının daha yoğun olduğu, yurt dışına gidişin bundan sonra olacağını düşünmediğimiz bir merkez olarak planlıyoruz.’’

Koca, hastaneyle ilgili birçok olumsuz yoruma rağmen hiçbir sorun yaşanmadığını ve hastaların da çok memnun olduğunu kaydetti. İlerleyen süreçte taşınmaların büyük bir titizlikle devam edeceğinin altını çizen Koca, ’’İlk günden itibaren hasta sayımız dün itibariyle Yüksek İhtisas ve Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesinde bugüne kadar bakılan poliklinik sayısının yüzde 20’ye yakın üstüne çıkan oranda hasta kabulü oldu. Siyasi alanda birçok sorunların yaşanacağı, açılmayacağı, yollarda ciddi sorunlar olacağı kaygılarının gündeme getirildiğini biliyorsunuz. Herhangi bir sorun yaşanmadı. Son derece hastaların memnun olduğu ve bu sürecin önümüzdeki 1-1,5 aylık süreçte de titizlikle devam ettirileceğini söyleyebilirim’’ açıklamasında bulundu.

Mevcut hastanelerin durumuna ilişkin soru üzerine Koca, ’’O binaların ömürlerini ve yapıların durumunu biliyorsunuz. Özellikle titiz bir gayretle eğitim ve sağlık amaçlı nasıl kullanabileceğimizi kendi aramızda çalışıyoruz. Oraları eğitim ve sağlık amaçlı değerlendirmek üzere bir yaklaşımımız olacak’’ dedi.