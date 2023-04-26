Ankara Sivas hızlı tren hattı durakları neler, nerelerden geçiyor? İşte ilk seferini yapan Ankara Sivas hızlı tren durakları ve güzergahı!

Ankara Sivas Hızlı Treni ilk seferi için hareket etti. İki şehir arasındaki 12 saatlik mesafeyi 2 saate indiren Ankara-Sivas Hızlı treninin durakları ve nerelerden geçtiği merak konusu oldu. İşte ilk seferini yapan Ankara Sivas hızlı tren durakları ve güzergahı..

ANKARA SİVAS HIZLI TREN HATTI DURAKLARI

Ankara Sivas Hızlı Tren hattında toplamda 8 istasyon yer almaktadır.

İşte o duraklar:

Elmadağ

Kırıkkale

Yerköy

Yozgat

Sorgun

Akdağmadeni

Yıldızeli

Sivas

ANKARA SİVAS HIZLI TRENİ İLE 2 ŞEHİR ARASI KAÇ DAKİKA?

Ankara Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı ile ilgili detaylar ömerak konusu oldu.

Saatte 250 kilometre hıza uygun olarak inşa edilen yüksek hızlı tren hattı ile Ankara-Sivas arasındaki 12 saat olan trenle seyahat süresi de 2 saate indi.

