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Ankara Sivas hızlı tren hattı durakları neler, nerelerden geçiyor? İşte ilk seferini yapan Ankara Sivas hızlı tren durakları ve güzergahı!

26.04.2023 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Sivas hızlı tren hattı ilk seferi için Başkent'ten yola çıktı. İlk seferini yapan Ankara Sivas hızlı tren durakları ve güzergahı basında yer alan haberlerin ardından merak konusu oldu. Birçok kişi internette konuya dair araştırma yapıyor. Peki, Ankara Sivas hızlı tren hattı durakları neler, nerelerden geçiyor? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Ankara Sivas hızlı tren hattı durakları neler, nerelerden geçiyor? İşte ilk seferini yapan Ankara Sivas hızlı tren durakları ve güzergahı!

Ankara Sivas Hızlı Treni ilk seferi için hareket etti. İki şehir arasındaki 12 saatlik mesafeyi 2 saate indiren Ankara-Sivas Hızlı treninin durakları ve nerelerden geçtiği merak konusu oldu. İşte ilk seferini yapan Ankara Sivas hızlı tren durakları ve güzergahı..

ANKARA SİVAS HIZLI TREN HATTI DURAKLARI

Ankara Sivas Hızlı Tren hattında toplamda 8 istasyon yer almaktadır.

İşte o duraklar:

Elmadağ
Kırıkkale
Yerköy
Yozgat
Sorgun
Akdağmadeni
Yıldızeli
Sivas

ANKARA SİVAS HIZLI TRENİ İLE 2 ŞEHİR ARASI KAÇ DAKİKA?

Ankara Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı ile ilgili detaylar ömerak konusu oldu.

Saatte 250 kilometre hıza uygun olarak inşa edilen yüksek hızlı tren hattı ile Ankara-Sivas arasındaki 12 saat olan trenle seyahat süresi de 2 saate indi.

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