Ankara’da bulunan STK’lar Özhaseki’yi destekleme kararı aldı

Ankara’da bazı sivil toplum kuruluşları (STK) adına açıklama yapan Konya Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Erkoç, “31 Mart günü yapılacak olan yerel seçimlerde 10 federasyon ve 186 derneğin ortak kararı Mehmet Özhaseki” dedi.

Ankara’da faaliyet gösteren 10 federasyon ve 186 dernek, ’Ankara Sivil Toplum Buluşmaları’ adlı toplantıda Cumhur İttifakı’nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki’yi desteklediklerini açıkladı. Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde düzenlenen toplantıda STK’lar adına açıklama yapan Konya Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Erkoç, “STK’lar demokrasilerin olmazsa olmazı olarak toplumların sesini duyurabilmeleri için en önemli vasıtadır. Ülkemizdeki sivil toplum örgütlerinin güçlenmesi, ülkemizin refah ve mutluluğunun artması, hak ve özgürlüklerimizin çok daha fazla güvence altında olması hepimizin ortak temennisidir. Bu bilinci ortaya koymak için daha fazla katılımcıya ihtiyacımız var. Şu an ülke nüfusunun yüzde 86’sı hiçbir STK’ya üye değil. Hemşehrilerimize karşı bir sorumluluğumuz da ülkemizde gerçekleşen her türlü sosyal ve siyasal olaylara ilişkin görüş ve önerilerimizi aktarmamızdır. Bu sebeple üzerimize aldığımız bu sorumluluk kapsamında 31 Mart günü yapılacak olan yerel yönetimler seçimlerinde AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki’ye destek olma kararı aldık. Özhaseki’nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve bakanlık görevinde yaptığı hizmetleri, Ankaramız için de yapacağına inanıyoruz. Yerel seçimlerin ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantıya Kayseri Dernekler Federasyonu Başkanı Ali Ulvi Bakır, Nevşehir Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Eren, Kırıkkale Dernekler Federasyonu Başkanı Aytekin Araç, Samsun Dernekler Federasyonu Başkanı Nejdet Gökçe, Tokat Dernekler Federasyonu Başkanı Kamil Dündaroğlu, Bilecik Dernekler Federasyonu Başkanı Hasan Akgül, Sinop Dernekler Federasyonu Başkanı Kenan Güllü, Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu Başkanı Abdullah Kılınç, Karadeniz Dernekler Federasyonu adına Osman Altun, Rize Dernekler Federasyonu adına İsmail Sargı, Konya Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Erkoç katıldı.