Ankara’da büyükbaş hayvan hırsızlığına 5 tutuklama

Metin ÖZDEMİR/POLATLI (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Polatlı ilçesinde 4 büyükbaş çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı.

Olay, 12 Haziran'da Polatlı ilçesi Kocahacılı Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar Ünal'a ait 4 büyükbaş hayvan çalındı. Ünal şikayeti üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi, hırsızlık şüphelisi 7 kişinin kimliği belirlendi. Biri kadın 7 kişi, düzenlenen operasyonla Afyonkarahisar'da yakaladı.

Polatlı'ya getirilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.Ö. (37), M.A. (27), F.D. (38), S.K. (27) ve H.Y. (25) adlı kadın, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İ.A. (21) ve İ.Ö. (20) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin çaldıkları 4 hayvanı sattıkları belirtildi.

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