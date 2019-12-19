HABER

Ankara'da eğlence mekanlarına denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 05:57 | Son Güncelleme

Çankaya ilçesindeki asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 96 kişi gözaltına alındı, denetlenen 51 mekana toplam 36 bin 885 lira idari para cezası uygulandı

Çankaya ilçesinde eğlence mekanlarına yönelik gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranana 96 kişi gözaltına alınırken, denetlenen 51 mekana toplam 36 bin 885 lira idari para cezası uygulandı.

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatı ile Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğünce, ilçede bulunan eğlence mekanlarına yönelik asayiş denetimleri gerçekleştirildi.

Çeşitli birimlerden 750 polis 51 eğlence mekanını denetledi. İş yerlerinin izin belgeleri ve ruhsatlarını inceleyen ekipler, kriterlere uymayan 32 eğlence mekanına idari işlem uyguladı. Ekipler, kimlik kontrolleri sırasında, aralarında çok sayıda suçtan aranan cezaevi firarilerinin de bulunduğu 96 kişiyi gözaltına aldı.

Uygulama kapsamında denetlenen 51 mekana toplam 36 bin 885 lira idari para cezası uygulandı.

Eğlence mekanlarının yol güzergahları üzerinde de trafik ve asayiş uygulaması yapan ekipler, denetlenen 9 bin 327 araçtan 91'ine toplam 114 bin 373 lira cezai işlem uygularken, 10 araç ise trafikten men edildi.

PARTNERAradan tam 37 yıl geçti ama hala... Aradan tam 37 yıl geçti ama hala...
Kritik karara Beyaz Saray'dan ser tepki!Kritik karara Beyaz Saray'dan ser tepki!
Ankara'da feci kaza! TIR sürücü araçtan fırlayarak can verdi!Ankara'da feci kaza! TIR sürücü araçtan fırlayarak can verdi!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara'da eğlence mekanlarına denetim

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyaz Saray'dan Temsilciler Meclisindeki Trump'a yönelik azil oylamasına sert tepki

Kritik karara Beyaz Saray'dan ser tepki!

Ankara'da yoğun siste kaza yapan TIR sürücü araçtan fırlayarak can verdi!

Ankara'da feci kaza! TIR sürücü araçtan fırlayarak can verdi!

İzmir'de korkunç olay! Yanarak can verdi!

İzmir'de korkunç olay! Yanarak can verdi!

Çekmeköy'de feci kaza! Düşen plakayı almak isteyen muavin canından oldu

Düşen plakayı almak isteyen muavin canından oldu

Keban Barajında 4 saat mahsur kalan 3 balıkçı kurtarıldı

Keban Barajında 4 saat mahsur kalan 3 balıkçı kurtarıldı

Azil Süreci Trump'a yaradı! Destek yüzde 6 arttı

Azil Süreci Trump'a yaradı! Destek yüzde 6 arttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.