Ankara’da korkutan yangın: 20 kişi dumandan etkilendi

YANGINDA MAHSUR KALANLAR İNŞAAT VİNCİYLE BÖYLE KURTARILDI

ANKARA’nın Şereflikoçhisar İlçesinde meydana gelen yangında mahsur kalan yaklaşık 30 kişi, vinç yardımıyla kurtarılırken, dumandan etkilenen 20 kişiden 1’i çocuk 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Yanan binada mahsur kalanlar, yakındaki bir inşaattan getirilen vinç yardımıyla kurtarıldı.

Yangın, akşam saatlerinde Ankara Caddesi üzerindeki 4 katlı bir apartmanın deposunda meydana geldi. Depodan yükselen dumanları gören apartman sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada apartman boşluğunu dolduran yoğun duman nedeniyle evlerinden çıkamayan yaklaşık 30 kişi pencere ve balkonlara çıkarak yardım istedi. Yaşanan panik anları kameraya yansırken, pencerede yardım bekleyenlerden Irak uyruklu bir kadın, baygınlık geçirdi.

VATANDAŞLAR VİNÇLE KURTARILDI

Vatandaşların çığlık sesini duyan inşaat işçileri de yangına müdahale etti. İnşaata ait bir vinci olay yerine getiren işçiler, apartmanda mahsur kalan vatandaşlar ile baygınlık geçiren kadını kurtarmak için vincin uzayan bölümüne tahta koydu. Mahsur kalan yaklaşık 30 kişi, vinç yardımıyla kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 20 kişiye müdahale ederken, Aralarında durumu ağır olan 1’i bebek 8 kişiyi ambulanslarla Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

AİLELER GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangını söndürdü. Ekiplerin çalışmalarını izleyen aileler gözyaşlarına boğuldu. Apartmanda büyük çapta hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yangının çıkış nedeni de araştırılıyor.

Görüntü dökümü:

- Vatandaşların panik anları

- Iraklı kadının pencerede bayılma anı

- Vinçle vatandaşların kurtarılması

- Genel detay

Haber: Zeynep GÖRGÜLÜ/ŞEREFLİKOÇHİSAR(Ankara), (DHA)-

