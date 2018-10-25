Anne adayları dikkat! Meyan kökü zeka geriliği yapıyor

Eskilerden beri Anadolu'da şerbeti yapılan, çay olarak tüketilen ve birçok gıda ürününe de katılan meyan köküne yönelik son yıllarda yapılan araştırmalar özellikle anne olacakları ilgilendiriyor.

Milliyet'in haberine göre; Homeopat ve Fitoterapi Uzman Dr. Yegane K. Özcan, yapılan araştırmaların yüksek tansiyonu, düşük potasyumu, kalp hastası olanların ve hamile kadınların meyan kökü tüketmemesi gerektiğini gösterdiğini söyleyerek önemli uyarılarda bulundu.

Meyan kökünün hamile kadınlarda erken doğuma neden olabildiğini söyleyen Dr. Özcan, "Çok miktarda meyan kökü ve onu içeren ürünler yemek çocuğun zekasını geriletiyor. Meyan kökünün içerisindeki glisirizin anne karnındaki bebeğin beyin gelişimini de olumsuz etkiliyor. Ayrıca dikkat eksikliği de yapıyor" diye konuştu.

Meyan kökünün mide zarını koruduğunu, romatizmal hastalıklara ve ülsere karşı da iyi geldiğini söyleyen Dr. Yegane, "Şerbetinin epilepsi hastalarında sakinleştirici etkisi de biliniyor. Ancak meyan kökü şerbetinin şekerden 40 kat daha tatlı olduğu unutulmamalıdır" ifadelerini kullandı.