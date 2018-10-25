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Anne adayları dikkat! Meyan kökü zeka geriliği yapıyor

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | 25.10.2018 14:24 | Son Güncelleme

Yüksek tansiyon, kalp hastası, düşük potasyumu olanlar ve anne adayları dikkat! Baklagiller ailesinden çok yıllık bir çalımsı bitki olan, eskilerden beri Anadolu'da çay olarak tüketilen ve bu kadar faydalarıyla bildiğimiz meyan kökü, özellikle anne adaylarını yakından ilgilendiriyor.

Anne adayları dikkat! Meyan kökü zeka geriliği yapıyor

Eskilerden beri Anadolu'da şerbeti yapılan, çay olarak tüketilen ve birçok gıda ürününe de katılan meyan köküne yönelik son yıllarda yapılan araştırmalar özellikle anne olacakları ilgilendiriyor.

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Milliyet'in haberine göre; Homeopat ve Fitoterapi Uzman Dr. Yegane K. Özcan, yapılan araştırmaların yüksek tansiyonu, düşük potasyumu, kalp hastası olanların ve hamile kadınların meyan kökü tüketmemesi gerektiğini gösterdiğini söyleyerek önemli uyarılarda bulundu.

Meyan kökünün hamile kadınlarda erken doğuma neden olabildiğini söyleyen Dr. Özcan, "Çok miktarda meyan kökü ve onu içeren ürünler yemek çocuğun zekasını geriletiyor. Meyan kökünün içerisindeki glisirizin anne karnındaki bebeğin beyin gelişimini de olumsuz etkiliyor. Ayrıca dikkat eksikliği de yapıyor" diye konuştu.

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Meyan kökünün mide zarını koruduğunu, romatizmal hastalıklara ve ülsere karşı da iyi geldiğini söyleyen Dr. Yegane, "Şerbetinin epilepsi hastalarında sakinleştirici etkisi de biliniyor. Ancak meyan kökü şerbetinin şekerden 40 kat daha tatlı olduğu unutulmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Meyan kökü sıvı preparatının suyun içine katılarak tüketildiğini aktaran Dr. Özcan, "Ancak meyan kökü preparatları potasyum düşüklüğü ve kalp yetmezliği yaptığı için 9 haftadan fazla kullanılmamalı ve günlük dozu 200 ile 600 miligramı geçmemelidir" dedi.

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Özellikle yüksek tansiyonu, düşük potasyumu, kalp hastalarının ve hamilelerin meyan kökünü tüketmemesini öneren Dr. Özcan, " Meyan kökü antiaritmik ilaçlarla etkileşime girer.

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Özellikle kemoterapi esnasında da kullanılamaz. Meyan kökünün en belirgin yan etkilerinden biride hamilelerde erken doğuma sebebiyet vermesidir" diye konuştu.

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