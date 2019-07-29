Anne adaylarına altın değerinde öneriler! İşte 5 adımda yaz mevsimini kolay geçirmenin yolları

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Fatih Şendağ, hamilelik döneminde kadınların yaz mevsimini daha kolay geçirmelerini sağlayacak birbirinden faydalı önerilerde bulundu.

SICAK TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜ

Hamileyken vücut sıcaklığı birkaç derece daha artar. Dışarının da sıcağı artınca, sıcağa karşı tahammülsüzlük olabilir. Eğer hava ısısı 30 - 35 dereceden fazlaysa, evden çıkmamak ve klimayı çalıştırmak iyi bir fikir olabilir. Serin, nemli bir bezle boynunuzu ve alnınızı serinletebilirsiniz. Eğer sıcak dolayısıyla çok terliyorsanız, çok fazla su içtiğinizden emin olunuz. Su kadar portakal suyu, süt, terle atılan elektrolitleri geri kazandıran spor içecekleri de faydalıdır.

Çok az alınan su kadar çok fazla alınan su da zararlıdır ve su zehirlenmesi olarak bilinen rahatsızlığa yol açar. Aşırı hidrasyon elektrolitleri seyrelterek kas yorgunluğuna, kramplara ve baygınlığa sebep verebilir. Eğer susamışsanız dehisdasyona uğramışsınız demektir ve su içmeniz gerekir.

SERİNLEYİN

Yüzün. Yüzmek sadece serinlemenizi sağlamaz, aynı zamanda siyatik sinirlerin ağırlığını da alır. Havuz yerine denizde de yüzebilirsiniz ama dalgaların sizi devirmemesine dikkat edin.

Nefes alabilen kumaşları giyin ki, serinleyebilin ve böylece göğüslerde ve karında pişik olmasın.

Yanınızda su taşıyın.

Günün serin vakitlerinde egzersiz yapın, en sıcak zamanlarda egzersiz yapmaktan kaçının. Konu egzersiz olunca, egzersize başlamadan evvel ve egzersiz yaparken mutlaka doktorunuza danışın.

Nefes almak da serinlemek için önemli bir konudur. Çok hızlı veya çok yavaş nefes almak iyi değildir. Eğer allerji veya astım sebebiyle nefes alma problemleri yaşıyorsanız evden çıkmayınız.

Öğle sıcağından uzak durun çünkü hamileler güneş yanığına daha meyillidirler.

Günün sıcak vakitlerinde outdoor aktivitelerinden uzak durun.

Yüksek koruma faktörlü güneş kremleri kullanın.

Zayıflık, baş dönmesi, halsizlik gibi durumlarda hemen içeriye girin, uzanın ve bol su için. Bir süre sonra kendinizi iyi hissetmezseniz, doktorunuzu arayınız.

Yaz döneminde geçirilen hamileliklerin başka bir problemi ise bacak şişmeleridir. Hamileliğin ikinci yarısı yaz aylarında geçirilirse, bacakların şişme derecesi artış gösterebilir.