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Kışın evde çamaşır kurutmak rutubete neden olur mu?

Kış aylarında soğuk ve yağışlı hava nedeniyle balkonda çamaşır kurutmak oldukça zorlaşıyor. Üstelik evde kurutma makinesi bulunsa bile her kıyafet bu makinelerde kurutulmaya uygun olmuyor. Bu nedenle çamaşırlar çoğu zaman evin farklı odalarında kurutuluyor. Ancak bu alışkanlık akıllara önemli bir soruyu getiriyor: Evde çamaşır kurutmak küf ve rutubete neden olur mu? Araştırmalar bu sorunun cevabını yanıtlıyor.

Kışın evde çamaşır kurutmak rutubete neden olur mu?
Gökçen Kökden

Birçok kişi kış aylarında, çamaşırlığı evin uygun bir köşesine yerleştirerek kıyafetlerin kurumasını bekliyor. Ancak ıslak çamaşırlardan buharlaşan su, doğrudan odanın havasına karışıyor. Özellikle yeterince havalandırılmayan evlerde bu durum nem oranının yükselmesine ve zamanla çeşitli sorunların ortaya çıkmasına neden olabiliyor.

EVDE ÇAMAŞIR KURUTMAK RUTUBETE NEDEN OLUR MU?

Kışın evde çamaşır kurutmak rutubete neden olur mu? 1

Islak çamaşırlar kururken içerdikleri suyu buharlaşma yoluyla ortama bırakıyor. Bu nedenle kapalı bir odada çamaşır kurutmak, havadaki nem miktarını artırıyor. Ancak her çamaşır kurutma işlemi mutlaka rutubet veya küf oluşacağı anlamına gelmiyor. Burada belirleyici olan, ortaya çıkan nemin ortamdan ne kadar hızlı uzaklaştırılabildiği.

Özellikle kış aylarında pencerelerin uzun süre kapalı tutulması, evin yetersiz havalandırılması ve duvarların soğuk olması nem sorununu artırabiliyor. Havadaki su buharı, yeterince soğuk yüzeylerle karşılaştığında yoğuşarak su damlacıklarına dönüşebiliyor. Bu durum en sık pencere camlarında, dış cepheye bakan duvarlarda ve mobilyaların arkasında görülüyor. Nemli yüzeylerin uzun süre kurumaması ise küf oluşumu için uygun koşullar yaratabiliyor.

BİR MAKİNE ÇAMAŞIR EVİN NEMİNİ NE KADAR ARTIRIR?

Yeni yıkanmış çamaşırların üzerinde, sıkma işleminden sonra da belirli miktarda su kalıyor. Bu miktar çamaşırın türüne, yükün ağırlığına ve makinenin sıkma performansına göre değişiyor. Havlu, nevresim ve kalın kıyafetler ince kumaşlara göre daha fazla su tutabiliyor.

Çamaşırlar evin içinde kurutulduğunda üzerlerinde kalan suyun büyük bölümü buharlaşarak oda havasına karışıyor. Dolayısıyla aynı odada arka arkaya birkaç makine çamaşır kurutmak, özellikle havalandırma yetersizse nem birikimini artırabiliyor.

KALORİFERİN ÜZERİNDE ÇAMAŞIR KURUTMAK DOĞRU MU?

Kışın evde çamaşır kurutmak rutubete neden olur mu? 2

Kışın çamaşırları daha hızlı kurutmak isteyenlerin başvurduğu yöntemlerden biri de kıyafetleri doğrudan kalorifer peteğinin üzerine sermek. Ancak bu yöntem, peteğin odaya ısı vermesini engelleyebiliyor. Ayrıca çamaşırlardaki suyun daha hızlı buharlaşması, yeterli havalandırma yoksa odadaki nemin daha hızlı yükselmesine yol açabiliyor.

Bu nedenle çamaşırların doğrudan kaloriferin üzerine yerleştirilmesi yerine, uygun bir çamaşırlıkta ve hava dolaşımını engellemeyecek şekilde kurutulması daha doğru bir seçenek. Elektrikli ısıtıcıların üzerine veya çok yakınına çamaşır yerleştirmek ise yangın riski oluşturabileceğinden kaçınılması gereken bir uygulama

ÇAMAŞIR KURUTURKEN RUTUBET OLUŞMAMASI İÇİN NE YAPILMALI?

Kış aylarında evde çamaşır kurutmak zorunda kalanların bazı noktalara dikkat etmesi gerekiyor. Öncelikle çamaşır makinesinin kumaşa uygun sıkma programının kullanılması, kıyafetlerin üzerinde kalan su miktarını azaltabiliyor. Çamaşırların birbirine çok yakın asılmaması da hava dolaşımını kolaylaştırarak kuruma süresini kısaltabiliyor.

Kurutma yapılan odanın kontrollü şekilde havalandırılması, nemin dışarı atılmasına yardımcı oluyor. Ancak dışarıdaki havanın koşulları ve evin havalandırma özellikleri dikkate alınmalı. Nem sorununun sık yaşandığı evlerde nem alma cihazları da kullanılabiliyor. Bu cihazlar havadaki fazla nemi azaltmaya yardımcı olurken pencere ve duvarlarda yoğuşma oluşma riskini düşürebiliyor.

KÜF OLUŞUMU SAĞLIĞI ETKİLEYEBİLİR

Kışın evde çamaşır kurutmak rutubete neden olur mu? 3

Evlerde uzun süre devam eden nem ve küf sorunları yalnızca duvarların görünümünü etkilemiyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), nemli ve küflü iç mekânların solunum yolu belirtileri, alerjik yakınmalar ve astımın kötüleşmesiyle ilişkili olabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle özellikle bebeklerin, çocukların ve solunum yolu rahatsızlığı bulunan kişilerin yaşadığı evlerde nem kontrolü önem taşıyor.

PEKİ, KIŞIN EVDE ÇAMAŞIR KURUTMAK ZARARLI MI?

Kışın evde çamaşır kurutmak tek başına zararlı veya mutlaka rutubete neden olan bir alışkanlık değil. Asıl sorun, çamaşırlardan buharlaşan suyun ortamda birikmesi ve nemin yeterince uzaklaştırılamaması. Bu nedenle çamaşırların mümkün olduğunca iyi havalandırılan bir alanda kurutulması, evin nem oranının takip edilmesi ve pencere ile duvarlarda oluşan yoğuşmanın ihmal edilmemesi gerekiyor.

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