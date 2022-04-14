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Anne-baba adayları dikkat! İşte sigaranın spermler üzerindeki etkisi

14.04.2022 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkeklerde sperm sayısının azaldığı, son yıllarda yapılan çalışmalarla ortaya konuldu. Sigara ve tütün tüketiminin yaygınlaşması ve sperm sayısı oranının azalması arasındaki bağlantı dikkat çekiyor. Sigara tüketiminin sperm kalitesini negatif yönde etkilediği uzmanlar tarafından belirtiliyor.

Anne-baba adayları dikkat! İşte sigaranın spermler üzerindeki etkisi

Sigara tüketiminin üretim sistemine de olumsuz etkileri bulunuyor. Bu olumsuz etkiler son 30 yılda artış gösterdi. Çocuk sahibi olmak isteyen bireylerin sigaradan uzak durması gerektiği uzman isimler tarafından vurgulanıyor. Sigara tüketimi sperm sayısını azaltabildiği gibi sperm DNA’sı üzerinde de hasara yol açıp kalıtsal etkilere yol açabiliyor.

ANNE BABA ADAYLARI DİKKAT! KISIRLIĞA DA YOL AÇABİLİYOR

Sigara tüketiminin spermler üzerinde yarattığı olumsuz etki, anne-baba adaylarını ilgilendiriyor. Sigaranın sperm üzerindeki negatif etkisi, sigarayı bıraktıktan 3 ay sonra ortadan kalkıyor.

Anne-baba adayları dikkat! Sigara spermlere zarar veriyor mu?

Ayrıca sigara tüketimi, zaman zaman kısırlığın da nedeni olabilir. Çocuk sahibi olmayan ancak sigara tüketimini bırakarak başarıya ulaşan oldukça fazla çift bulunuyor.

Anne-baba adayları dikkat! Sigara spermlere zarar veriyor mu?

Aynı zamanda tüp bebek tedavisi görecek kişilerin de, tedaviden en az 3 ay evvel sigara tüketimine son vermeleri gerekiyor. Kaliteli sperm sayısını korumak için sigara tüketimine son verilmeli. Sigaranın içinde zararlı maddeler bulunuyor.

Anne-baba adayları dikkat! Sigara spermlere zarar veriyor mu?

Üstelik sigara, çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin doğal yollarla bebek sahibi olmasını zorlaştırıyor.


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