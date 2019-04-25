Anne-baba olmayı kolaylaştıracak 10 öneri

Doç. Dr. Gökalp Öner, çiftlere önerilerini 10 başlıkta sıralıyor:

Gebelik öncesi kan ve vitamin değerlerini kontrol edin: Gebelik öncesi kan ve vitamin değerleri gebelik oluşumunda büyük önem taşıyor. Son yıllarda yapılan araştırmalar D vitamini eksikliğinin gebelik oluşumunu olumsuz etkilediğini göstermiş durumda. Folik asit eksikliği ise hem düşük doğumlara hem de sağlıksız gebeliklere neden olabiliyor. Gebelik planlayan çiftler en az 3 ay öncesinde bu değerlerine baktırması ve folik asit ile D vitamini takviyesi başlaması; ayrıca kan değerlerinde demir eksikliği ve kansızlık varsa bunu da mutlaka tedavi ettirmeleri gerekiyor.

İyottan zengin tuz kullanın: Gebelikte guatr ve TSH yüksekliği hem düşüklere yol açabiliyor hem de gebelik oluşumuna engel oluyor. Bu nedenle iyottan zengin tuz tüketimi önem kazanıyor. Ayrıca gebelikte ve gebelik öncesi TSH yüksekliğinin mutlaka uygun tedavi ile düzeltilmesi gerekiyor.

Akdeniz beslenme tarzını seçin: Gebelik planlayanların Akdeniz beslenme tarzını benimsemesi gebelik oluşumuna olumlu etki gösteriyor. Haftada 2 gün balık yenmesi, zeytinyağlı yemeklerin tercih edilmesi, brokoli, ıspanak, taze fasulye benzeri sebzelerin ve günde bir avuç kadar ceviz, fındık ve badem tüketilmesi özellikle öneriliyor. Bu şekilde hem anne adayının yumurta kalitesi artıyor hem de gebelikte görülebilecek birçok hastalığın önüne geçilmiş oluyor.