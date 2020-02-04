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Anne köpek ölen yavrusunu kendi gömdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2020 09:37 | Son Güncelleme

Sivas’ın Divriği ilçesinde yeni doğum yapan bir köpeğin ölen yavrusunu kendi patileri ile gömmesi kameraya yansıdı.

Divriği ilçesine yaklaşık uzaklığı 35 kilometre mesafede bulunan Ağaçlıgöl köyünde ilginç bir olay yaşandı. Melez Kangal köpeği gece saatlerinde doğum yaparak 7 tane yavru dünyaya getirdi. Köpeklerin hepsi bir süre sonra telef oldu. Köpeğin sahibi ölen yavruları bir çuvala koyarak uzak bir noktaya bıraktı. Ölen yavrularına çok üzülen anne köpek, çuvaldan çıkardığı yavrularından birini kendi patileriyle açtığı toprağa gömdü
yavru

KÖPEĞİ GÖRÜNCE CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ

Durumu fark eden köpek sahibi Faruk Bolat, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Bolat, cep telefonu kamerası ile görüntülediği duygusal anları sosyal medya hesabından paylaştı. İzleyenleri duygulandıran görüntülerde anne köpek, ölen yavrusunu kendi patileri ile açtığı toprağa gömdüğü görülüyor.

'YAPACAK HİÇBİR ŞEY YOKTU'

Faruk Bolat, anne köpeğin ölen yavrusunu kendisinin toprağa gömmesinin insanı manevi açıdan düşündürdüğünü belirterek, “Köpeğimizin yavrulayacağını biliyorduk. Ama yavrulamasına yaklaşık 1 ay olduğunu düşünüyorduk. Bir gün sabah geldiğimizde köpeğimizin yaklaşık 17 yavru doğurduğunu gördük. Yalnız o gece karın yağması ve havanın soğuk olmasından dolayı yavruların birçoğunu öldüğünü birçoğunun ise can çekiştiğini gördük. Yapacak hiçbir şey yoktu. Kısa süre içerisinde bütün yavruları öldü. Bizde ölen yavrularını alıp, bir çuvala koyup attık. Anne köpek de çuvalın içinden yavrularını alıp toprağa gömdü. Bir köpeğin yavrularını böyle toprağa gömmesi gerçekten insanı manevi açıdan düşündürüyor” dedi.

(İHA)

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