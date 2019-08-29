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Anne Marie, Aspendos ve Antalya'ya hayran kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 13:18 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Serik ilçesinde Regnum Carya Otel'de konser veren ve tatil yapan, İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Anne Marie, Aspendos Antik Tiyatrosu'nu gezdi.

Anne Marie, Aspendos ve Antalya'ya hayran kaldı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde Regnum Carya Otel'de konser veren ve tatil yapan, İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Anne Marie, Aspendos Antik Tiyatrosu'nu gezdi. Anne Marie, "Antalya çok güzel şehir. Aspendos'u gördükten sonra anladım ki tarihi zenginlikleri de denizi ve kumsalları kadar muhteşem" dedi.
'Regnum Live in Concert' serisinin bu yılki son konserinde, 25 Ağustos'ta sahneye çıkan, ünlü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Anne Marie, konser sonrası başladığı Antalya tatilinde, dünya kültür mirasları arasında yer alan Aspendos'u ziyaret etti. Anne Marie, özel helikopterle antik kent Aspendos'a gitti. Regnum Carya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün eşlik ettiği özel gezide Marie'ye, Aspendos'un tarihi ve önemi detaylarıyla anlatıldı. Antik kentin adını uluslararası kamuoyunda 'Aspendos yılı' olarak duyup, merak ettiğini dile getiren Marie, yüzyıllara meydan okuyan tarihi tiyatrosuna ve su kemerlerine hayran kaldığını söyledi. Gezi sonrası kendisi için tahsis edilen helikopterle Antalya turu yapan Anne Marie, "Antalya çok güzel bir şehir. Aspendos'u gördükten sonra da anladım ki tarihi zenginlikleri de denizi ve kumsalları kadar muhteşem" dedi.

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Anne Marie, Aspendos ve Antalya'ya hayran kaldıAnne Marie, Aspendos ve Antalya'ya hayran kaldıAnne Marie, Aspendos ve Antalya'ya hayran kaldıAnne Marie, Aspendos ve Antalya'ya hayran kaldı

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