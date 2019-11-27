Anne olma şansı azalan kadınlara, kendi kök hücresiyle bebek sahibi olma şansı

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi'nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Murat Gürkan Arıkan, tedavinin 2 tür hasta grubuna uygulanabildiğini ifade etti ve şunları söyledi: "İki farklı hasta grubuna uyguluyoruz. Birincisi rahim içi zar dokusunun kürtaj, ameliyat gibi nedenlerle zarar gördüğü hastalar. Bu kadın hasta grubu hiçbir şekilde adet olamıyor ve yumurtaları çok iyi kalitede olsa dahi bu kadınlar hamile kalamıyor. Buna 'Asherman Sendromu' diyoruz. Bir diğer hasta grubu ise yumurtalıkların zafiyeti, erken bir yetersizliği nedeniyle tüp bebek tedavilerinde yumurta kalitesi yetersiz olan ve hamile kalamayan hastalar."

'RAHİM İÇİ DOKUSU TAMİRATINDA TÜRKİYE'DE BİR İLK'

Bu hastalarda ilaç yerine farklı bir tedavi seçeneği olan hastanın kendi kök hücrelerinin rahim içine nakledildiğini belirten Prof. Dr. Arıkan, "Kişinin kendi kök hücrelerini alarak bunları temizleyip, izole ederek, bazen de çoğaltarak iyileşmesini istediğimiz organlara uyguluyoruz. Bu sayede tıbbın diğer alanlarında da kullanıldığı gibi rejenerasyon, organların canlandırılması, rahim içi zar dokusunun daha iyi çalışır hale gelmesi veya yumurtalıkların kalitesinin yükselmesi ve daha kaliteli yumurtalar, hormon değerlerinin yükselmesi gibi etkiler elde ediyoruz. Rahim içi dokusunun tamiratı konusunda Türkiye'de bir ilk diyebiliriz" dedi.