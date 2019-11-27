KADIN

Anne olma şansı azalan kadınlara, kendi kök hücresiyle bebek sahibi olma şansı

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Murat Gürkan Arıkan ve Op. Dr. Murat Keskin’in Türkiye’de ilk kez birlikte uyguladığı bir yöntemle, anne olma şansı azalan kadınların kendi kök hücreleri sayesinde çocuk sahibi olma şansı artırılıyor.

Anne olma şansı azalan kadınlara, kendi kök hücresiyle bebek sahibi olma şansı

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi'nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Murat Gürkan Arıkan, tedavinin 2 tür hasta grubuna uygulanabildiğini ifade etti ve şunları söyledi: "İki farklı hasta grubuna uyguluyoruz. Birincisi rahim içi zar dokusunun kürtaj, ameliyat gibi nedenlerle zarar gördüğü hastalar. Bu kadın hasta grubu hiçbir şekilde adet olamıyor ve yumurtaları çok iyi kalitede olsa dahi bu kadınlar hamile kalamıyor. Buna 'Asherman Sendromu' diyoruz. Bir diğer hasta grubu ise yumurtalıkların zafiyeti, erken bir yetersizliği nedeniyle tüp bebek tedavilerinde yumurta kalitesi yetersiz olan ve hamile kalamayan hastalar."

'RAHİM İÇİ DOKUSU TAMİRATINDA TÜRKİYE'DE BİR İLK'

Bu hastalarda ilaç yerine farklı bir tedavi seçeneği olan hastanın kendi kök hücrelerinin rahim içine nakledildiğini belirten Prof. Dr. Arıkan, "Kişinin kendi kök hücrelerini alarak bunları temizleyip, izole ederek, bazen de çoğaltarak iyileşmesini istediğimiz organlara uyguluyoruz. Bu sayede tıbbın diğer alanlarında da kullanıldığı gibi rejenerasyon, organların canlandırılması, rahim içi zar dokusunun daha iyi çalışır hale gelmesi veya yumurtalıkların kalitesinin yükselmesi ve daha kaliteli yumurtalar, hormon değerlerinin yükselmesi gibi etkiler elde ediyoruz. Rahim içi dokusunun tamiratı konusunda Türkiye'de bir ilk diyebiliriz" dedi.

'YÜZDE 50 BAŞARI'

Tedavinin henüz 4 hastada uygulandığını belirten Prof. Dr. Arıkan, "Biz henüz 4 hastada uyguladık. Bunlardan 2 tanesi yumurta rezervini arttırmak için diğerleri ise rahim içi hasarını düzeltmek için yaptığımız hastalardı. Bir gebeliğimiz de var ama bizim asıl kriterimiz hormon değerlerinin, yumurta kalitesinin yükselmesi ve rahim içi dokusunun kalınlaşması" dedi.

Dünyada da yöntemin birkaç yıldır uygulandığını söyleyen Prof. Dr. Arıkan, "Bizim uyguladığımız rahim zarı altına tamirat amacıyla direk mikro dozda uygulama yapılan araştırmalar yok. İspanya'da daha farklı bir yöntemle yapılıyor. Biz bunu geliştirerek uyguluyoruz. Bu şekilde dizayn edilmiş, bu etkide bir çalışma dünyada yok. İspanya'daki hasta grubunda yüzde 50 başarı oranından söz ediliyor" dedi.

NASIL YAPILIYOR?

Hastanın kendi kemik iliğinden kök hücre için kemik iliği sıvısı lokal anestezi altında alınıyor. Birkaç dakika süren işlem sonrasında aynı gün içinde kan örneğinin işlenmesi, kök hücrelerin izole edilmesi sonrasında hasta organlara uygulanması, aynı tüp bebek tedavisindeki gibi genel bir anestezi altında yapılıyor. Takip eden aylarda rahim içindeki dokuda iyileşme ve yumurta sayısında artış görülüyor.

(DHA)

PARTNERMetin Hara'ya büyük şok! 6 ay hapsi isteniyor...Metin Hara'ya büyük şok! 6 ay hapsi isteniyor...
Bebeğinizi doğar doğmaz emzirinBebeğinizi doğar doğmaz emzirin
Bebeği 3 saat yaşadı, biriktirdiği sütü bağışladıBebeği 3 saat yaşadı, biriktirdiği sütü bağışladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kök hücre ile bebek sahibi olmak tüp bebek tedavileri

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

Acı gerçek! Endometriozis ağrısı görünür olsaydı nasıl olurdu?

Acı gerçek! Endometriozis ağrısı görünür olsaydı nasıl olurdu?

Sıcak banyoya elveda deyin

Sıcak banyoya elveda deyin

Cinsellikten soğutuyor ama aslında basit bir çözümü var!

Cinsellikten soğutuyor ama aslında basit bir çözümü var!

Efsanesini öğrenip satın alın! Kokina'nın rengi bozulmadan duruyorsa...

Efsanesini öğrenip satın alın! Kokina'nın rengi bozulmadan duruyorsa...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Bu özelliklere sahip olanların ikiz bebeği olma ihtimali daha yüksek

Bu özelliklere sahip olanların ikiz bebeği olma ihtimali daha yüksek

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yeni doğanlarda sarılık nasıl önlenir?

Yeni doğanlarda sarılık nasıl önlenir?

Annede ağrılı süt gelmesinin 7 nedeni

Annede ağrılı süt gelmesinin 7 nedeni

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
10 adımda çocukları ev kazalarından koruyun

10 adımda çocukları ev kazalarından koruyun

Fazla süt tüketimi bebeklerde kabızlık yapıyor

Fazla süt tüketimi bebeklerde kabızlık yapıyor

Oğlu yalnız kaldığında ağlamasın diye maketini yaptıran anne sosyal medyayı ikiye böldü

Maketini yaptırdı sosyal medyayı ikiye böldü

Göbek bağının geç kesilmesi hayat kurtarıyor

Geç kesilmesi hayat kurtarıyor

Ortalama kilonun altında doğan erkek bebeklerde kısırlık riski daha yüksek

Ortalama kilonun altında doğan erkek bebeklerde kısırlık riski daha yüksek

Emziren annelere uyarı: Elektrikli süt pompalarındaki tehlike

100 kadından 41'i bunu tercih ediyor ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.