Anne olmadan önce, anne olduktan sonra! Kadınların değişimi gözlerinde saklı

Anne Olmak adlı projesinde Vaida, kadınların içinde meydana gelen tüm değişiklikleri gözleriyle aktarmayı başardı. Portreler dizisinin asıl amacı, bir kadının hayatındaki en büyük değişikliklerden birini, bir kadının anneye dönüşümü yakalamak. Sanatçı, fotoğraflara bakanların dikkatini, kadınların gözlerine odaklamasını istiyor. Çünkü gözler, ilk çocuğun doğumu ile edinilen bilgeliği ve deneyimi yansıtıyor.

Vaida bunu şöyle anlatıyor: 'Bu iki portre, bir kadının hayatının iki aşamasını, iki ayrı dünyayı birbirine bağlayan bir köprü gibi. Annelik mutluluk, acı, yorgunluk, sevgi, umutsuzluk, kaos, neşe ve daha birçok şeyi barındırıyor. Tüm kadınlara teşekkür ediyorum.'

