Anne olmak hiç bu kadar esprili anlatılmamıştı

İki buçuk yıl önce anne olan Natalia Sabransky Arjantinli bir illüstratör. Anne olduktan sonra annelerin gün içinde yaşadıklarını mizahi bir dille anlatan Sabransky, hem yaşadığı zorlukları hem de keyifli anları çizimlerine yansıtıyor. İşte annelerin günlük rutin maceralarını anlatan çizimler!

Anne olmanın çok keyifli ancak zor olduğunun 20 kanıtı

1 / 20 "Ne zaman çocuk yapmayı düşünüyorsunuz?" sorusunu duymaktan bıkacaksınız

2 / 20 Anne olmak iki çocuğa da aynı anda bakmaktır

3 / 20 ocuğunuzun ne istediğini anlamak biraz zaman alacak, kabul

4 / 20 Çocuk sizindir ancak onunla ilgili hiçbir şeye siz karar veremezsiniz

5 / 20 Anneliğin ne demek olduğunu anladığınız anların çoğalmasıdır

6 / 20 Her yere çocuğunuzla gitmektir

7 / 20 Sadece çocuğunuzla değil, bütün ev işleriyle ilgilenmeyi öğrenmektir

8 / 20 2 saat artık sizin için uzun bir zaman dilimi olacaktır

9 / 20 Oyuncaklar sizin ezeli düşmanınız olacak

10 / 20 Ama miss kokulu öpücükler, size her şeyi unutturur

11 / 20 Kendinize zaman yaratmak için elinizden geleni yapacaksınız

12 / 20 Ağzından çıkacak her cümlenin, virgülüne kadar tanımaktır

13 / 20 Kızgınlıklarınızı törpülemeyi öğrenirsiniz

14 / 20 Eşinizi şaşırtmak hiç bu kadar keyifli olmamıştı

15 / 20 Ne ara büyüdüğünü anlamayacaksınız. Zaman onunla su gibi akıp, gidecek

16 / 20 Artık en yakın arkadaşınız, çocuğunuz

17 / 20 -_-

18 / 20 Onunla ilgili konuşmaktan hiç bir zaman sıkılmayacaksınız

19 / 20 Onu tanımak zaman alacaktır, sabırlı olmayı unutmayın