KADIN

Anne olmak hiç bu kadar esprili anlatılmamıştı

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | 09.05.2018 12:20 | Son Güncelleme

Bir bebek doğduğunda her şey değişir. Özellikle annenin yaşam tarzı artık eskisi gibi değildir. Örneğin önceden saçlarınızı 15 dakikada yıkarken şimdi bu işlemi 1 dakikada yapıyorsanız mutlu olursunuz. Çocuk sahibi olanların her birine aşina gelecek çizimleri bir araya getirdik.

İki buçuk yıl önce anne olan Natalia Sabransky Arjantinli bir illüstratör. Anne olduktan sonra annelerin gün içinde yaşadıklarını mizahi bir dille anlatan Sabransky, hem yaşadığı zorlukları hem de keyifli anları çizimlerine yansıtıyor. İşte annelerin günlük rutin maceralarını anlatan çizimler!

Anne olmanın çok keyifli ancak zor olduğunun 20 kanıtı

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"Ne zaman çocuk yapmayı düşünüyorsunuz?" sorusunu duymaktan bıkacaksınız

"Ne zaman çocuk yapmayı düşünüyorsunuz?" sorusunu duymaktan bıkacaksınız
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Anne olmak iki çocuğa da aynı anda bakmaktır

Anne olmak iki çocuğa da aynı anda bakmaktır
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ocuğunuzun ne istediğini anlamak biraz zaman alacak, kabul

ocuğunuzun ne istediğini anlamak biraz zaman alacak, kabul
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Çocuk sizindir ancak onunla ilgili hiçbir şeye siz karar veremezsiniz

Çocuk sizindir ancak onunla ilgili hiçbir şeye siz karar veremezsiniz
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Anneliğin ne demek olduğunu anladığınız anların çoğalmasıdır

Anneliğin ne demek olduğunu anladığınız anların çoğalmasıdır
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Her yere çocuğunuzla gitmektir

Her yere çocuğunuzla gitmektir
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Sadece çocuğunuzla değil, bütün ev işleriyle ilgilenmeyi öğrenmektir

Sadece çocuğunuzla değil, bütün ev işleriyle ilgilenmeyi öğrenmektir
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2 saat artık sizin için uzun bir zaman dilimi olacaktır

2 saat artık sizin için uzun bir zaman dilimi olacaktır
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Oyuncaklar sizin ezeli düşmanınız olacak

Oyuncaklar sizin ezeli düşmanınız olacak
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Ama miss kokulu öpücükler, size her şeyi unutturur

Ama miss kokulu öpücükler, size her şeyi unutturur
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Kendinize zaman yaratmak için elinizden geleni yapacaksınız

Kendinize zaman yaratmak için elinizden geleni yapacaksınız
12 / 20

Ağzından çıkacak her cümlenin, virgülüne kadar tanımaktır

Ağzından çıkacak her cümlenin, virgülüne kadar tanımaktır
13 / 20

Kızgınlıklarınızı törpülemeyi öğrenirsiniz

Kızgınlıklarınızı törpülemeyi öğrenirsiniz
14 / 20

Eşinizi şaşırtmak hiç bu kadar keyifli olmamıştı

Eşinizi şaşırtmak hiç bu kadar keyifli olmamıştı
15 / 20

Ne ara büyüdüğünü anlamayacaksınız. Zaman onunla su gibi akıp, gidecek

Ne ara büyüdüğünü anlamayacaksınız. Zaman onunla su gibi akıp, gidecek
16 / 20

Artık en yakın arkadaşınız, çocuğunuz

Artık en yakın arkadaşınız, çocuğunuz
17 / 20

-_-

-_-
18 / 20

Onunla ilgili konuşmaktan hiç bir zaman sıkılmayacaksınız

Onunla ilgili konuşmaktan hiç bir zaman sıkılmayacaksınız
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Onu tanımak zaman alacaktır, sabırlı olmayı unutmayın

Onu tanımak zaman alacaktır, sabırlı olmayı unutmayın
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Artık en sevdiğiniz şarkı onun çizgi filmlerinde çalandır

Artık en sevdiğiniz şarkı onun çizgi filmlerinde çalandır
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Natalia Sabransky anne olmak

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