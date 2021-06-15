KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Anne Çocuk
  4. Anne sütünü arttırıcı besinler yeterli mi? Anne sütünü arttırmak için nasıl destek verilmeli?

Anne sütünü arttırıcı besinler yeterli mi? Anne sütünü arttırmak için nasıl destek verilmeli?

15.06.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğum sonrası en sık karşılaşılan sorunlardan biri anne sütünün gelmemesi ya da az gelmesidir. Bu durum bebeğinin aç kaldığını düşünen anneleri en çok endişelendiren konular arasında yer alır. Bu noktada ilk akla gelen anne sütü arttırıcı besinlerdir. Peki yalnızca besin takviyesi anne sütünde arttırıcı etki görülmesi için yeterli midir? Konu ile ilgili bilgi veren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Arzu Özgeneci, anne sütü nasıl artar sorusunu yanıtladı.

Anne sütünü arttırıcı etkiye sahip olan besinler tek başına yetersizdir. Su tüketiminin ve anne sütünü artıran besilerin yanı sıra annenin psikolojik olarak iyi hissetmesi de önemlidir. Bu noktada sütü arttırıcı besinlerin yanı sıra annenin uyku düzenine dikkat etmesi, moralinin yüksek olması ve çevresindekilerden destek görmesi önem taşır. Konuyla ilgili bilgi veren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Arzu Özgeneci, "Anne sütü yetersiz kaldığında öncelikle anne desteklenmelidir. Annenin moral olarak, bedensel olarak, uykusu, beslenmesi, psikolojisi her yönden desteklenmelidir" diyerek açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Doğumdan sonra hormonların birden düşmesi ile beraber annelerde blues denilen depresyon yani hormonların düşmesine bağlı, yetememezlik yani ben acaba yetemeyecek miyim, sütüm yetmiyor mu gibi bir endişe olmaktadır. Bu da sütün azalmasına neden olmaktadır. Üstelik yeni doğan bir bebeğin sorumluluğunu babanın desteği olmadan annenin tek başına alması, annenin oldukça moralini bozmaktadır.

UYKU VE SU TÜKETİMİNE DİKKAT!

Yeni doğum yapan bir annenin sütünün bol olması için mutlaka uykusuna dikkat etmesi, gebelikte aldığı vitaminleri alması, yeterince sıvı alması, günde 3 litre kadar su içmesi ve proteinden ve kalsiyum yönünden zengin bir diyet yapması gerekir.

SÜTÜ ARTIRAN BESİNLER TERCİH EDİLEBİLİR

Bunların yanında sütün artmasına yardımcı olabilecek destekler de vardır. Anne sütünü artıran çaylar, ısırgan, anason, rezene, kimyon gibi gıdalar gazı azaltıp sindirimi kolaylaştırıp biraz da annenin sütünün artmasına yardımcı olabilir. Ama halk arasında denildiği gibi şekerli su, komposto gibi gıdaların anne sütünü arttırdığı kanıtlanmış değildir.

ANNE MORALİ SÜTÜN GELMESİNDE ÇOK ÖNEMLİ

Annenin morali iyi olduğu zaman, ben bunu yapacağım dediği zaman süt doğal bir şeydir ve yapısal olarak olabilir. Ama bazen hiç olmadığı zaman doktor desteği gerekir. İhtiyacı olduğunda biraz mama ile destek yapılabiliyor. Ama mümkünse hiç bunlara gerek olmadan annenin moralini destekleyerek, birazcık yardımcı olarak, beslenmesini düzenleyerek ailecek destek olunması gerekir. En önemli gıda uyku, su ve moraldir. Diğer komposto, boza, aşure ya da malt içeceği gibi gıdalar sadece annenin stresine bağlı olarak azalmış B vitaminlerini yerine koyduğu için faydalıdır.

MALT İÇECEKLER SÜTÜ ARTIRIYOR

Ben de çocuk doktoru olarak annenin sütünü arttırmak için B vitaminleri desteği yani malt içeceklerini önermekteyim. Bunun yanında annenin uykusuna dkkat etmesi ve günde en az 3 litre sıvı almasını önermekteyim."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıcaklar gelmeden almanız gereken serinletici ürünlerSıcaklar gelmeden almanız gereken serinletici ürünler
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Zararını öğrendikten sonra evinize sokmayacaksınızZararını öğrendikten sonra evinize sokmayacaksınız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncunun karavan tatili!

Ünlü oyuncunun karavan tatili!

Aras Bulut İynemli, Çukur hayranlarına müjdeyi verdi!

Aras Bulut İynemli, Çukur hayranlarına müjdeyi verdi!

Makyajın sadece kadınlara ait olmadığını gösterdiler

Makyajın sadece kadınlara ait olmadığını gösterdiler

Kötü enerjilere dikkat! İşte burç yorumları

Kötü enerjilere dikkat! İşte burç yorumları

Oyun saatinde bu sözü söylüyorsanız dikkat!

Oyun saatinde bu sözü söylüyorsanız dikkat!

Zararını öğrendikten sonra evinize sokmayacaksınız

Zararını öğrendikten sonra evinize sokmayacaksınız

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Hepsi anne karnında yaşanıyormuş

Hepsi anne karnında yaşanıyormuş

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bugün sizi neler bekliyor? Okumadan geçmeyin

Bugün sizi neler bekliyor? Okumadan geçmeyin

Balık ve Aslan burçlarına müjde

Balık ve Aslan burçlarına müjde

‘Model olamazsın’ dediler ama dinlemedi

‘Model olamazsın’ dediler ama dinlemedi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.