Anne sütünü arttırıcı besinler yeterli mi? Anne sütünü arttırmak için nasıl destek verilmeli?

"Doğumdan sonra hormonların birden düşmesi ile beraber annelerde blues denilen depresyon yani hormonların düşmesine bağlı, yetememezlik yani ben acaba yetemeyecek miyim, sütüm yetmiyor mu gibi bir endişe olmaktadır. Bu da sütün azalmasına neden olmaktadır. Üstelik yeni doğan bir bebeğin sorumluluğunu babanın desteği olmadan annenin tek başına alması, annenin oldukça moralini bozmaktadır.

Anne sütünü arttırıcı etkiye sahip olan besinler tek başına yetersizdir. Su tüketiminin ve anne sütünü artıran besilerin yanı sıra annenin psikolojik olarak iyi hissetmesi de önemlidir. Bu noktada sütü arttırıcı besinlerin yanı sıra annenin uyku düzenine dikkat etmesi, moralinin yüksek olması ve çevresindekilerden destek görmesi önem taşır. Konuyla ilgili bilgi veren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Arzu Özgeneci, "Anne sütü yetersiz kaldığında öncelikle anne desteklenmelidir. Annenin moral olarak, bedensel olarak, uykusu, beslenmesi, psikolojisi her yönden desteklenmelidir" diyerek açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

UYKU VE SU TÜKETİMİNE DİKKAT!

Yeni doğum yapan bir annenin sütünün bol olması için mutlaka uykusuna dikkat etmesi, gebelikte aldığı vitaminleri alması, yeterince sıvı alması, günde 3 litre kadar su içmesi ve proteinden ve kalsiyum yönünden zengin bir diyet yapması gerekir.

SÜTÜ ARTIRAN BESİNLER TERCİH EDİLEBİLİR

Bunların yanında sütün artmasına yardımcı olabilecek destekler de vardır. Anne sütünü artıran çaylar, ısırgan, anason, rezene, kimyon gibi gıdalar gazı azaltıp sindirimi kolaylaştırıp biraz da annenin sütünün artmasına yardımcı olabilir. Ama halk arasında denildiği gibi şekerli su, komposto gibi gıdaların anne sütünü arttırdığı kanıtlanmış değildir.

ANNE MORALİ SÜTÜN GELMESİNDE ÇOK ÖNEMLİ

Annenin morali iyi olduğu zaman, ben bunu yapacağım dediği zaman süt doğal bir şeydir ve yapısal olarak olabilir. Ama bazen hiç olmadığı zaman doktor desteği gerekir. İhtiyacı olduğunda biraz mama ile destek yapılabiliyor. Ama mümkünse hiç bunlara gerek olmadan annenin moralini destekleyerek, birazcık yardımcı olarak, beslenmesini düzenleyerek ailecek destek olunması gerekir. En önemli gıda uyku, su ve moraldir. Diğer komposto, boza, aşure ya da malt içeceği gibi gıdalar sadece annenin stresine bağlı olarak azalmış B vitaminlerini yerine koyduğu için faydalıdır.

MALT İÇECEKLER SÜTÜ ARTIRIYOR

Ben de çocuk doktoru olarak annenin sütünü arttırmak için B vitaminleri desteği yani malt içeceklerini önermekteyim. Bunun yanında annenin uykusuna dkkat etmesi ve günde en az 3 litre sıvı almasını önermekteyim."

