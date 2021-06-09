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Anne sütünün faydaları nelerdir? Yalnızca fiziksel büyümeyi etkilemiyor

09.06.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bebekler için en gerekli besin olan anne sütünün yararları saymakla bitmiyor. Doğal bir vitamin deposu olan anne sütü, anne için de bebek için sayısız fayda sağlıyor. Yaklaşık 2 yaşına kadar anne sütü ile beslenmesi gereken bebekler, anne sütünün içindeki vitaminler sayesinde daha sağlıklı oluyor. Büyümeleri için de önem taşıyan anne sütü bebeklerin bağışıklık sitemini doğal yollarla koruyan en önemli maddedir. İşte sayısız etkisiyle anne sütünün faydaları...

Anne sütü hem bebek hem anne için psikolojik, sosyal, büyüme gelişme açılarından çok yararlıdır. Çünkü anne sütü bebeğin optimum, yani kapasitesinin maksimumu kadar büyüme ve gelişmesini sağlayabilecek nitelikte enerji ve besin öğeleri içerir. Üstelik anne sütünün emilimi çok yüksek olduğu için çocuğun gelişmesi için tüm besin öğelerini içerir.

ANNE SÜTÜNÜN FAYDALARIYLA SİNDİRİM SORUNLARINI YOK EDİYOR

Anne sütü alan bir çocukta sindirim sorunları çok çok az görülür. Yani formülayla beslenen bir çocukta gördüğümüz kabızlık, reflü, gaz, kolik gibi sorunları hemen hemen hiç görmeyiz. Çünkü en doğal, en yararlı besindir ve her annenin sütü bebeğinin kilosuna göre ayarlanmış gibidir.

İKİZ BEBEĞE SAHİP ANNELERİN SÜTÜ DAHA FARKLI

Hatta ikiz bebeğe sahip annelerin sütü daha farklıdır. Prematüre bebeği olan annelerin sütü daha yağlıdır. Yani anne ve bebek arasında tümüyle o bebeğe uygun nitelikte anne sütü vardır diyebiliriz. Dolayısıyla anne sütü bir bebek için en yararlı gıdadır.

6 AY BOYUNCA ANNE SÜTÜ İLE BESLEYİN

Doğada tüm canlılar, her memeli annesinin sütünü almaktadır. Biz annelere 6 ay boyunca anne sütü vermelerini öneriyoruz.

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