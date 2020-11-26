Anneanne tarifi: Yatmadan önce ayağınıza limon sürerseniz...

Geleneksel tedavi yöntemlerini uygulamayı seviyorsanız, öksürük kesen ve tıkalı burnu açmaya yarayan bu anneanne tarifini mutlaka denemelisiniz. Gece burun tıkanıklığı yüzünden öksürük krizlerine giriyorsanız ayağınızdan altını limon ile ovmayı deneyin.

HER GECE UYUMADAN ÖNCE AYAĞINIZI OVUN

Limonu ortadan ikiye kesin. Üzerine az bir miktar deniz tuzu ilave edin. Yarım limonla önce ayak topuklarınızı sonra da tabanınızı ovun. Büyüklerimizin söylediğine göre bu yöntem burun tıkanıklığını ortadan kaldırıyor ve gece öksürüklerini kesiyor.

Elbette bu yöntemin kanıtlanmış bir faydası yok. Eski zamanlarda uygulanan limon tedavisini siz de bir gün deneyebilirsiniz. Çünkü anneanne tarifinin hiçbir zararı yok.

Not: Eğer grip, nezle ya da virüs belirtileri gösteriyorsanız bu yöntemi uygulamak yerine acil bir şekilde sağlık kuruluşundan destek almalısınız.



