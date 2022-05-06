Anneler Günü şiirleri 2022! En özel, duygusal Anneler Günü şiirleri ve Annelerin yüzünü gülümsetecek sözler

Anneler Günü şiirleri ve kutlama sözleri, 8 Mayıs Pazar gününe az bir zaman kala vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Annesini mutlu etmek isteyen kişiler daha şimdiden, en özel, duygusal Anneler Günü şiirleri ve Annelerin yüzünü gülümsetecek sözleri internet arama motorlarında araştırmaya başladı. İşte en özel Anneler Günü şiirleri...

ANNELER GÜNÜ ŞİİRLERİ

ANNEM

Annelerin en güzeli,

Sensin, benim güzel annem.

Ilık esen bahar yeli,

Sensin, benim güzel annem.

Güneş yüzlü, altın kalpli,

Ağır başlı, tatlı dilli,

Meleklerin eşi sanki,

Sensin benim güzel annem.

Açan çiçek, çağlayan su,

Gülümseyen engin duygu.

Evimizin mutluluğu,

Sensin benim güzel annem.

H. Latif Sarıyüce

ANNEM TEK VARLIĞIM

Ey şefkati bol varlığım,

Sayende olmaz darlığım,

Türkiye’m ve uygarlığım,

Anam benim, şefkat selim.

Ninnilerle hep uyutan,

Sevgisi kalbimde yatan,

Bana çok meziyet katan,

Anam benim tek varlığım.

Hakkı ÇEBİ

ANNECİĞİME

Örneğimsin iyilikte,

Veren elsin anneciğim.

İnceliği güzellikte,

Deren elsin anneciğim.

Sen ağaçsın, ben bir yaprak,

Sen fidanım, sense toprak,

Evimizde, tertemiz, ak,

Açan gülsün anneciğim.

Ayağında cennet yolu...

Anneciğim, gül kokulu.

Sımsıcacık, sevgi dolu,

Esen yelsin anneciğim.

Sevgin bana güven verir,

Derdim biter, erir bir bir.

Sensin en duygulu şiir,

Bir masalsın anneciğim.

Rıfkı KAYMAZ

ANAMI ARIYORUM

Senden ayrı senden uzak

Yersiz göksüz gibiyim

Hem analı hem babalı

Hem öksüz gibiyim

Uzanmış aramıza

Uçsuz bucaksız gurbet

Bir ucunda sıla var

Öbür ucunda ekmek

Bütün analar ağıt şimdi

Bütün ağıtlar ana

Ya beni de al gurbet

Ya anamı ver bana

Hem kova hem kuyuyum

Yorgun bir halk suyuyum

Sen bana nenni söyle

Ben dizinde uyuyum

Ali YÜCE

ANNELER GÜNÜ SÖZLERİ 2022

Güneş yüzlü, altın kalpli, ağır başlı, tatlı dilli, meleklerin eşi sanki sensin, benim güzel annem. Anneler günün kutlu olsun biricik annem...

Dünyanın en güzel, en iyi annesi, anneler günün kutlu olsun.

Seni bir gün değil her canım yandığında, başım sıkıştığında seni çağırıyorum. Sesimi duyan tek insan sensin. Anneler günün kutlu olsun anneciğim.

Bana verdiğin sevgiyle bütün dünyam çiçek açtı. Onları hiç soldurmadım annem. Anneler günün kutlu olsun. Ellerinden öperim.

Seni seviyorum. Hep güler yüzün yanımda olsun.

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

Gökyüzünden bir yıldız kayar, dilek tutarız. Annem gözlerini kapar bütün dilekleri benim içindir. Ellerinden öperim

Anneciğim... Bir günümde değil her günümdesin, Annem olman dünyadaki en büyük şansım iyi ki varsın... Seni çok seviyorum, Anneler günün kutlu olsun...

Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Anneler günü kutlu olsun.

Karşılıksız tek sevgi ananın çocuğuna duyduğu sevgidir. Ben kendi çocuklarımda senin sevgini buldum. Ve seni ne çok sevdiğimi bir daha anladım. İyi ki seninle varım annem. Ellerinden öperim.

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü her sene Mayıs ayının 2. haftasının son günü kutlanıyor. Bu yıl bu tarih 8 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Antik Yunan mitolojisinde yer alan Anneler Günü kutlamasının en ilkeli, Gaia ve Uranos'un annesi Rhea onuruna verdikleri ilkbahar festivalleri olarak görülmektedir.

Anadolu Topraklarının en önemli tanrıçası Kibele için yüzyıllar boyunca anma törenleri düzenlenmiştir.

Anna Jarvis'in 1908 yılında annesini kaybetmesi sebebiyle başlattığı anma günü, 1914 yılı itibariyle ABD'de kutlanmaya başlandı.

ANNELER GÜNÜ NE ZAMANDAN BERİ KUTLANIYOR?

''Anneler Günü'' ile ilgili ilk resmi kutlama önerisi, Amerika'da 1872 yılında, Julia Ward Howe tarafından barışa adanan bir gün olarak tasarlanarak Boston'da yürüyüşle başladı.

Philadelphialı Anna Jarvis, annesinin ölüm yıl dönümü olan mayıs ayının ikinci pazarının ''Anneler Günü'' olarak kutlanması için 1907'de kampanya başlattı.

Bir sene sonra bu tarih, Philadelphia'da Anneler Günü olarak kutlanmaya başlandı.



