Annelere emzirmeyi sevdirecek 6 önemli neden! Emzirmenin bu faydalarını bir bilseniz...

Acıbadem Bakırköy Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Özlem Pata “Anne sütünün içerisinde en az 100 çeşit besin öğesi, vitamin, mineral ve element bulunuyor. Bebeğin bağışıklığını güçlendirip enfeksiyonlara karşı koruduğu gibi, ilerleyen yaşlarda da bu faydalar devam ediyor. Aynı zamanda bebeğini emzirerek besleyen anneler ‘sütüm gelmiyor’ endişesine kapılmayıp emzirmeye devam etmeli. Emzirmek annelere de hem fizyolojik hem psikolojik açıdan önemli faydalar sağlıyor. Erken doğum yaptıysanız da korkmayın ve emzirmeye devam edin” diyor. Dr. Özlem Pata, annelere emzirmeyi sevdirecek 6 önemli nedeni anlattı; önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

BAĞI GÜÇLENDİRİYOR

Emziren anne, anneliği daha güçlü hissediyor ve bebeğiyle iletişimi daha iyi oluyor; duygusal bağ güçleniyor. Bebeğinin ağlamaları, emmek istemesi annenin kendini daha değerli hissetmesini sağlıyor.

RAHMİN ESKİ HALİNE DÖNMESİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Emziren anne sağlığına daha çabuk kavuşurken, emzirmek doğum sonrası olabilecek aşırı kanama riskini azaltıyor ve rahmin eski haline dönmesini kolaylaştırıyor. Ayrıca düzenli emzirme; annenin ilk iki ayda yeniden gebe kalmasına engel olarak, doğal koruma sağlayabiliyor.