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Annelere emzirmeyi sevdirecek 6 önemli neden! Emzirmenin bu faydalarını bir bilseniz...

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 02.10.2019 13:41 | Son Güncelleme

Yapılan bilimsel çalışmalar; anne sütünün bebeğe olduğu kadar, emzirmenin de anneye sayısız faydaları olduğunu ortaya koyuyor.

Annelere emzirmeyi sevdirecek 6 önemli neden! Emzirmenin bu faydalarını bir bilseniz...

Acıbadem Bakırköy Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Özlem Pata “Anne sütünün içerisinde en az 100 çeşit besin öğesi, vitamin, mineral ve element bulunuyor. Bebeğin bağışıklığını güçlendirip enfeksiyonlara karşı koruduğu gibi, ilerleyen yaşlarda da bu faydalar devam ediyor. Aynı zamanda bebeğini emzirerek besleyen anneler ‘sütüm gelmiyor’ endişesine kapılmayıp emzirmeye devam etmeli. Emzirmek annelere de hem fizyolojik hem psikolojik açıdan önemli faydalar sağlıyor. Erken doğum yaptıysanız da korkmayın ve emzirmeye devam edin” diyor. Dr. Özlem Pata, annelere emzirmeyi sevdirecek 6 önemli nedeni anlattı; önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

BAĞI GÜÇLENDİRİYOR

Emziren anne, anneliği daha güçlü hissediyor ve bebeğiyle iletişimi daha iyi oluyor; duygusal bağ güçleniyor. Bebeğinin ağlamaları, emmek istemesi annenin kendini daha değerli hissetmesini sağlıyor.

4

RAHMİN ESKİ HALİNE DÖNMESİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Emziren anne sağlığına daha çabuk kavuşurken, emzirmek doğum sonrası olabilecek aşırı kanama riskini azaltıyor ve rahmin eski haline dönmesini kolaylaştırıyor. Ayrıca düzenli emzirme; annenin ilk iki ayda yeniden gebe kalmasına engel olarak, doğal koruma sağlayabiliyor.

ZAYIFLAMAYA YARDIMCI OLUYOR

Emzirmek, hamilelikte alınan fazla kiloların daha çabuk verilmesini ve annenin eski kilosuna daha kısa sürede dönmesini, formuna daha çabuk kavuşmasını sağlıyor. Yapılan çalışmalar; bebeğini emziren annelerin günde fazladan 200-250 kalori yakabildiklerini gösteriyor.

2

KANSERE KARŞI KORUYOR

Emziren annelerde rahim, meme ve yumurtalık kanserine yakalanma riski azalırken, emzirme demir eksikliği anemisini de önlemeye yardımcı oluyor.

DEPRESYONU ÖNLÜYOR

Yapılan çalışmalar; emziren annelerin kanında oksitosin hormonunun yüksek olduğunu ve oksitosin hormonunun sakinleştirici etkisi sayesinde doğum sonrası depresyonu önlemeye katkı sağladığını ortaya koyuyor.

3

DİYABET RİSKİNİ AZALTIYOR

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Özlem Pata “Emzirmek, kolesterol yüksekliği ve hipertansiyonun yanı sıra; kan şekerinin düzenlenmesini sağlayarak orta yaşta veya yaşlılıkta çıkabilecek diyabet hastalığı riskinizi azaltıyor” diyor.

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