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Anneleri ile sahneye çıkıp yöresel kıyafetleri sergilediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 11:39 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğrenci velileri ve öğretmenler tarafından yöresel kıyafet defilesi, yöresel eşya sergisi ve yöresel yemeklerin ikram edildiği bir etkinlik düzenlendi.Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yürüttüğü ‘Değerler Hareketi’ projesi kapsamında ‘Geçmişimizle Büyüyoruz’ sloganıyla hazırlanan etkinlikte minik öğrenciler anneleriyle birlikte sahneye çıktı ve yöresel kıyafetlerini sergiledi.

Afyonkarahisar Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğrenci velileri ve öğretmenler tarafından yöresel kıyafet defilesi, yöresel eşya sergisi ve yöresel yemeklerin ikram edildiği bir etkinlik düzenlendi.
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yürüttüğü ‘Değerler Hareketi’ projesi kapsamında ‘Geçmişimizle Büyüyoruz’ sloganıyla hazırlanan etkinlikte minik öğrenciler anneleriyle birlikte sahneye çıktı ve yöresel kıyafetlerini sergiledi. Yöresel müzik eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, defile sonrası veliler çuval yarışı yaptı, sandalye kapmaca oynadı. Hem velilerin hem de miniklerin doyasıya eğlendiği etkinlik yöresel yiyeceklerin ikramıyla sürdü.
Öğrencilerimize geçmişi aşılamak istiyoruz
Okul Müdürü Figen Memiş, yaptığı açıklamada, Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu olarak Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen ‘Değerler Hareketi’ projesi kapsamında gelenek ve göreneklerimizi işledikleri bir program düzenlediklerini söyledi. Müdür Memiş, amaçlarının bu tip programlarla minik öğrencilere geçmişi aşılamak olduğunu belirtti. Yöresel kıyafetlerin ön plana çıktığı bir defile düzenlediklerini ifade eden Müdür Memiş: “Geçmişimizle büyüyoruz etkinliği çerçevesinde velilerimizin hazırladığı yöresel yemeklerimizi sunuyoruz. Aynı zamanda geleneklerimizle ilgili bir sergi de açtık. Velilerimizin bu sergiyi gezmesini sağladık. Velilerimizin hazırladığı Afyon yöresine ait ikramları da tüm velilerimiz ve öğrencilerimizle birlikte yiyerek etkinliğimizi sonlandırdık. Ben emeği geçen bütün öğretmen arkadaşlarıma, idareci arkadaşlarıma ve velilerimize sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.
Öğrencilerimizi hayata hazırlıyoruz
Müdür Yardımcısı Semra Karakaya da, yıl boyunca bu tür etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini söyledi. Yaptıkları etkinlikler hem öğrencileri hem de velilerle keyifli bir gün geçirdiklerini ifade eden Karakaya; “Sosyal sorumluluk projelerimizi yıl boyunca sürdüreceğiz. Yaptığımız projelerle minik öğrencilerimizi hayata daha iyi hazırlamayı istiyoruz. Onlar bizim geleceğimiz o yüzden öğrencilerimize en güzeli en doğruyu öğretmek için tüm öğretmenlerimizle birlikte emek veriyoruz. İnşallah bundan sonrada daha güzel faaliyetlere imza atacağız. Ben etkinlikte emeği geçen velilerimize, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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