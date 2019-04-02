Anneleri kamusal alanda emzirmeye teşvik etmek için 'dev meme' projesi!

Reklam ajansı Mother London tarafından 2017 yılında hayata geçirilen proje 2019 yılında da devam ediyor.

Kamusal alanda hiç suçluluk hissetmeden anneleri emzirmeye teşvik eden 'dev meme projesi' kapsamında, şişme memeler Londra'daki birçok binanın çatısına yerleştirildi.

İngiltere'deki annelerin neredeyse yarısı (%45) toplumdaki çıplaklık algısı nedeniyle emzirme konusunda sıkıntı yaşadıklarını dile getiriyor.

Projenin başında bulunan Tania Boler, ''#FreetheFeed kampanyası emzirirken ya da sütünü sağarken utanan kendini hapsolmuş ve sanki utanılacak bir şey yapıyormuş gibi hisseden tüm anneleri kapsıyor. 2017 yılında hayata geçirdiğimiz proje bazı kesimlerden tepki alsa da tüm hızımızla devam ediyoruz. Kamusal alanda emzirmenin utanılacak bir şey olmadığını göstermek, anneleri emzirmeye teşvik etmek durumundayız'' diye konuşuyor.

Göğüslerin boyları, üç ila altı metre arasında değişiyor ve farklı cilt tonlarında olmalarıyla dikkat çekiyor.

Kadınların kamusal alanda bebek emzirmesi son yıllarda birçok ülkede tartışma konusu olmuş durumda.

