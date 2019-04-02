KADIN

Anneleri kamusal alanda emzirmeye teşvik etmek için 'dev meme' projesi!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 02.04.2019 10:55 | Son Güncelleme

Anneleri emzirmeye teşvik etmek ve kamusal alanda emzirmenin özgür olması için geçtiğimiz yıllarda İngiltere'nin başkenti Londra'nın Shoreditch bölgesindeki bir binaya dev bir meme yerleştirilmişti. Dev şişme göğüslerin birçok binaya yerleştirilmesi kampanyanın hızla devam ettiğini gösteriyor.

Anneleri kamusal alanda emzirmeye teşvik etmek için 'dev meme' projesi!

Reklam ajansı Mother London tarafından 2017 yılında hayata geçirilen proje 2019 yılında da devam ediyor.

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Kamusal alanda hiç suçluluk hissetmeden anneleri emzirmeye teşvik eden 'dev meme projesi' kapsamında, şişme memeler Londra'daki birçok binanın çatısına yerleştirildi.

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İngiltere'deki annelerin neredeyse yarısı (%45) toplumdaki çıplaklık algısı nedeniyle emzirme konusunda sıkıntı yaşadıklarını dile getiriyor.

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Projenin başında bulunan Tania Boler, ''#FreetheFeed kampanyası emzirirken ya da sütünü sağarken utanan kendini hapsolmuş ve sanki utanılacak bir şey yapıyormuş gibi hisseden tüm anneleri kapsıyor. 2017 yılında hayata geçirdiğimiz proje bazı kesimlerden tepki alsa da tüm hızımızla devam ediyoruz. Kamusal alanda emzirmenin utanılacak bir şey olmadığını göstermek, anneleri emzirmeye teşvik etmek durumundayız'' diye konuşuyor.

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Göğüslerin boyları, üç ila altı metre arasında değişiyor ve farklı cilt tonlarında olmalarıyla dikkat çekiyor.

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Kadınların kamusal alanda bebek emzirmesi son yıllarda birçok ülkede tartışma konusu olmuş durumda.

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Anahtar Kelimeler:
dev meme projesi kamusal alanda emzirebilme

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