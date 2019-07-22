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Annelerimize bir kez daha hayran bıraktıracak fotoğraf kareleri

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 22.07.2019 09:47 | Son Güncelleme

Hayal güçleri ve zekâları, kaynakları kısıtlı, zamanları kısa olsa bile, her zaman her duruma nasıl çözüm bulabileceklerini bildikleri için, onlar için hiçbir şeyin sınırı yok. Kaç yaşında olursak olalım, her zaman annelerimizin gözünde çocuk kalacak, 30 yaşında olsak bile yardımımıza koşmak için çaba gösterecekler. Sizin için annelere, annelerimize bir kez daha hayran bıraktıracak fotoğraf karelerini bir araya getirdik.

Annelerimize bir kez daha hayran bıraktıracak fotoğraf kareleri

Annelerimiz, sihirbazlarımız... Bizim için her gün en görkemli mucizeleri yaratan özel insanlar. Dünyanın her yerindeki anneler, aynı sevgiyle dolu.

Doğum sonrası annenin heyecanı ve mutluluğu.

1

Mezun olan oğluyla gurur duyan bir anne.

2

'Annem iki ay önce bana böbreğini verdi. Benimse ona verebileceğim tek şey çiçekler.'

3

Oğlu için baba figürüne bürünen bir anne.

4

3 kızı olan anne her gün kızları için 5 satır yazı yazıyor. Bunları bir gün evlendiklerinde hediye edecek.

5

Nasıl eğlenileceğini bilmek için çocuk olmanıza gerek yok.

6

Evsiz bir anne kızını okula hazırlıyor.

7

'Arkadaşımın annesi kaplumbağalarıma kazak yaptı.'

8

'Annemin ofisime gönderdiği öğle yemeği. 35 yaşındayım.'

9

'Anneme hasta olduğumu söyledim. Bir saat sonra bunlarla evime geldi. 30 yaşındayım.'

10

'Kanada'da okuyorum. Annemin ince düşüncesi sayesinde sıcak tutuluyorum.'

11

'Boston patlamasından 9 ay sonra ayağa kalkan annem, benim gururum.'

12

'Annemin beni gururla izlemesi. Bunu ondan başkası yapmaz.'

13

'Annem bugün yanan bir okul otobüsünden 40 çocuğu kurtardıktan sonra gülümsüyor.'

14

'Annemin tığ ile yaptığı bir battaniye.'

15

'Birkaç yıldır iş nedeniyle görüşemediğim annem. Artık onun sol kolu altında dolaşıyorum.'

16

BONUS: Anneler her zaman aynıdır, herkesi sever ve önemser.

17


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