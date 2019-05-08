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Annelerinin terk ettiği yavru tilkiler koruma altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 13:37 | Son Güncelleme

Denizli'de anneleri tarafından terk edildiği tahmin edilen 3 yavru tilki koruma altına alındı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin rehabilitasyon merkezine getirilen tilkiler, bir süre sonra doğal ortamlarına bırakılacaklar.

Hasta, yaralı, kaza geçirmiş ve kötü muameleye maruz kalmış sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi, doğadaki hayvanlara şefkat elini uzatmaya devam ediyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kullanılmayan evin bodrum katında doğduktan sonra annesi tarafından terk edilen ve bitkin halde bulunan 3 tilki yavrusu, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde korumaya alındı. 3 tilki yavrusu, evcilleşmemesi için bir süre beslendikten sonra doğaya bırakılacak.
Çamlık Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda kullanılmayan bir evin bodrum katındaki tilki yavrularını gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. Annesi tarafından terk edildiği sanılan ve aç kaldıkları için bitkin düşen 3 tilki yavrusu, Müdürlük ekipleri tarafından bodrum kattan alınarak, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.
Merkezde korumaya alınan yavrular, ilk olarak sağlık kontrolünden geçirildi. Aç kaldıkları için bitkin düşmelerine rağmen genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen tilki yavruları, veterinerler tarafından süt ve yaş mamayla beslendi.
Merkezde görev yapan veteriner Hasan Kılınç, 3 tilki yavrusuna bebek şefkati gösterdiklerini belirterek, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından merkezimize getirilen 3 tilki yavrusunu koruma altına aldık. Kendilerine bakabilecek durumda değiller.
Daha çok küçükler ve ayakta durmakta bile zorlanıyorlar. Sağlık kontrollerini yaptık. Üçünün de durumu çok iyi. Süt ve yaş mamayla besliyoruz. Bu hayvanlar doğal hayatta büyümeli, evcilleşmemeleri için bir süre besledikten sonra doğal hayatlarına geri bırakacağız" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Denizli Tilki

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