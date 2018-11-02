“Annelik estetiği” ile ilgili plastik cerrahınıza neler sormalısınız?

Annelik estetiği hamilelik ve emzirme dönemi bittikten sonra kadın vücudunun bu dönem öncesine en yakın hale tekrardan getirebilmek için yapılan karın ve meme ameliyatlarının bütününü kapsar.

Meme dikleştirme (meme protezi ile veya protez kullanılmadan), karın germe (mini veya tam karın germe) ve liposuction ile bel, karın, sırt bölgelerinde vücut şekillendirme yapılan işlemler arasındadır. Bazı hastalarda meme ve karın bölgesi birlike, kombine ameliyatlarla tek seansta ele alınırken, bazı kişilerde ayrı ayrı ameliyatlarda yapılır.

Doğum ve emzirme sonrası meme ve karın bölgesinde yenilenme isteyen tüm kadınların plastik cerrahına sorması gereken sorular şöyledir:

• Annelik estetiği ameliyatı için doğum ve emzirme bittikten sonra yeterli süre geçmiş mi?

• Meme ameliyatım için hangi teknikle küçültme/dikleştirme yapılması uygun olur? Protez kullanılması gerekir mi?

• Mini karın germe mi yoksa tam karın germe ameliyatı mı benim için uygun olur?

• Liposuction gerekir mi?

• Tek seansta meme, karın ve liposuction ameliyatım gerçekleştirilebilir mi, yoksa 2 seansta olması mı uygun olur?

• Ameliyatların risk ve komplikasyonları nelerdir?

• Ameliyat öncesi kesilmesi gereken bir ilacım var mı?

• Ameliyat kaç saat sürecek? Kaç gün hastanede yatış gerekir?

• Ameliyat sonrası kontrole ne zaman gelinmeli?

• Ameliyat sonrası ameliyat bölgelerinin pansumanı ve bakımını nasıl yapmalıyım?

• Ameliyat sonrası yara izlerim hangi bölgelerde kalacak?

• Ne zaman günlük işlerimi yapmaya başlayabilirim?