Annenin çözümü binlerce kişiye ilaç oldu!

Hasta bir bebeğe sahip olmak yeteri kadar zor değilmiş gibi, ateşli bir çocuğun ilacını almasının da kolay bir şey olmadığı bir gerçek. İlaçların aşılmadık tadları nedeniyle çocuklara ilaç içirmek özel bir çaba gerektiriyor.

American Academy of Pediatrics tarafından yapılan bir ankette , çocuk doktorları hastalarının yaklaşık yüzde 25'inin ilaçlarını almadıklarını söylüyor. Bu da çocukların iyileşme sürecini uzatıyor.

Her anne gibi ABD'de yaşayan Helena Lee de, çocuğuna ilaç içirmek için çaba sarf ediyordu. Ancak aklına gelen yöntem kendini ve tüm anneleri bu sıkıntıdan kurtarmaya yetti. Biberonun ucunu kesen, kesilmiş bölüme de ilaç şırıngasını yerleştiren Lee'nin bulduğu çözüm binlerce beğeni ve paylaşım aldı. Lee, fotoğrafları ''ziyan yok, gözyaşı yok'' notuyla paylaştı.