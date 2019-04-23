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Annenin ev yapımı öksürük şurubu çözümü, binlerce annenin imdadına koştu

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK HABERLERİ  | 23.04.2019 07:37 | Son Güncelleme

Hasta bir bebeğe sahip olmak yeteri kadar zor; hele bir de virüsle mücadele ediyorsa. Bu durumla karşı karşıya kalan ebeveynler kendilerini hastalık sürecinde oldukça çaresiz hissedebilirler. Tıpkı oğlu, soğuk algınlığı ve kulak iltihabı ile mücadele eden Carol Heatongibi. Carol’un oğlu için bulduğu çözüm ise hayli dikkat çekici.

Annenin ev yapımı öksürük şurubu çözümü, binlerce annenin imdadına koştu

Çocuğunuzun hasta olması özellikle de bir virüs ile mücadele ettiğini görmek oldukça acı vericidir. Ve ebeveynler bu durum karşısında oldukça çaresiz kalabiliyorlar. Kanada’da yaşayan Carol Heaton, oğlunun ağır bir soğuk algınlığı ve kulak iltihabıyla karşıya kaldığında kendini oldukça çaresiz hissediyordu.

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Gece yarısı merhem, tuzlu su spreyi gibi çözümleri denese de istediği sonucualamayan anne, annesinden öğrendiği yöntemi denemeye karar verdi. Carol’un basit ama etkili çözüm ise şöyleydi: bir soğan, toz şeker ve bir kase. Büyük dilimler halinde kesilen soğanın üzerine 3 çorba kaşığı toz şeker ekleyin ve soğanın suyu şekere etki edinceye dek birkaç saat bekletin. Tabağa toplanan suyu çocuğuna veren Carol, ‘’annem kardeşlerim ve bana hasta olduğumuzda bu basit çözümü uygulardı. Çaresizlik içinde kalmıştım vebunu denemeye karar verdim. Ve sonuç gerçekten inanılmazdı. Oğlumun göğsündeki tıkanıklık azalmış, iyileşme belirtileri göstermeye başlamıştı. Geceleri daha iyi uyumaya başlamıştı. Bu gerçekten işe yarayan bir şey’’ diyekonuşuyor.

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Web sitesi Walk In Pantry’de bulduğu çözümü paylaşan anne, binlerce annenin ise beğensini topladı.

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Çocuğunuz iyi değilse ve endişeliyseniz ya da bir ev ilacı denemek istiyorsanız, mutlaka doktorunuza danışmalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
anne öksürük şurubu

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