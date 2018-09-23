HABER

Annesi emzirirken nefessiz kalan bebek hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2018 23:52 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 3 aylık bebek, emzirme esnasında soluk borusuna sütün kaçması sonucu boğuldu.

Annesi emzirirken nefessiz kalan bebek hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde annesinin emzirdiği sırada nefessiz kalan 3 aylık Suriyeli bebek yaşamını yitirdi.

BEBEĞİ KUCAĞINDA NEFESSİZ KALDI

Alınan bilgiye göre, Aslanbaba Mahallesi'nde 3 aylık Behiye Musa'yı emziren Suriyeli anne Fadime Musa, bebeğin nefessiz kaldığını fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından bebeği Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürdü.

YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Emzirme esnasında soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen Suriyeli bebek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bebeğin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

(AA)

PARTNERParlak ve yumuşak saçlar için evde uygulayabileceğiniz 5 maske tarifi!Parlak ve yumuşak saçlar için evde uygulayabileceğiniz 5 maske tarifi!
İntihar girişimi şova dönüştüİntihar girişimi şova dönüştü
İntihar girişimi şova dönüştüİntihar girişimi şova dönüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Ceylanpınar bebek ölümü

En Çok Okunan Haberler

ÖZET | Akhisarspor 3 - 0 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig 6. hafta puan durumu)

ÖZET | Akhisarspor 3 - 0 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig 6. hafta puan durumu)

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

Behzat Uygur'u Songül Karlı'nın eski eşi sandılar

Behzat Uygur'u Songül Karlı'nın eski eşi sandılar

530 dolarlık eskitilmiş ayakkabı sosyal medyayı salladı: Fakirlikle alay ediliyor!

530 dolarlık eskitilmiş ayakkabı sosyal medyayı salladı: Fakirlikle alay ediliyor!

Kahramanmaraş’ta katliam! Çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı

Kahramanmaraş’ta katliam! Çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı

Gerilim zirvede! Önce ABD şimdi Suudi Arabistan

Gerilim zirvede! Önce ABD şimdi Suudi Arabistan

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İntihar girişimi şova dönüştü

İntihar girişimi şova dönüştü

Konya'da felaketin eşiğinden dönüldü

Konya'da felaketin eşiğinden dönüldü

Kahramanmaraş’ta katliam! Çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı

Kahramanmaraş’ta katliam! Çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı

Akın akın geldiler! Havadan görüntülendi

Akın akın geldiler! Havadan görüntülendi

Eski eşini yastıkla boğdu! İfadesi kan dondurdu

Eski eşini yastıkla boğdu! İfadesi kan dondurdu

Banka müdüründen 100 milyon TL'lik büyük vurgun! Kardeşi İstanbul'da gözaltına alındı

Banka müdüründen 100 milyon TL'lik büyük vurgun! Kardeşi İstanbul'da gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.