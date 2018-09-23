Annesi emzirirken nefessiz kalan bebek hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde annesinin emzirdiği sırada nefessiz kalan 3 aylık Suriyeli bebek yaşamını yitirdi.
BEBEĞİ KUCAĞINDA NEFESSİZ KALDI
Alınan bilgiye göre, Aslanbaba Mahallesi'nde 3 aylık Behiye Musa'yı emziren Suriyeli anne Fadime Musa, bebeğin nefessiz kaldığını fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından bebeği Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürdü.
YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Emzirme esnasında soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen Suriyeli bebek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bebeğin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
(AA)
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