Annesinin korkutan hikayeleriyle büyüdü, küvette doğum yaptı

Doğuma sadece eşi ve arkadaşı katıldı.

Hiçbir tıbbi yardım almadan doğum yapan kadın şaşkına çevirdi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan yoga öğretmeni Hannah Taylor doğum yönetimiyle şaşkına çevirdi.

Annesinin korkutan doğum hikayelerinden etkilendiği için evinin bahçesine yerleştiren bir küvette doğum yapmaya karar veren genç kadının yanında sadece eşi ve en iyi arkadaşı bulunuyordu.

Konu hakkında konuşan Hannah, duygularını şöyle dile getirdi: ''Annem benim ve kız kardeşimin doğumlarında oldukça travmatik deneyimler yaşamış. Ve bu yaşadıklarını sık sık bizimle paylaşırdı.

Hamileliğim boyunca çok araştırma yaptım ve çok kitap okdum. Yardımsız doğum hikayelerini dinledim. Bu düşünceler beni yardımsız doğuma itti. Ve oğlum Koa'yı hiçbir tıbbi yardım olmadan doğurdum. Bu inanılmaz bir mutluluk ve deneyimdi. Rüya gibiydi. Sakin bir doğum deneyimi yaşadığım için mutluyum.''

Hannah doğumunda yardım almasa da hamileliğinin sağlıklı olduğundan emin olmak için düzenli olarak ebe ile görüşüyordu.