KADIN

Annesinin korkutan hikayeleriyle büyüdü, küvette doğum yaptı

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
DOĞUM HABERLERİ  | 23.01.2019 16:08 | Son Güncelleme

Annesinin korkutan doğum hikayeleriyle büyüdüğü için doğum konusunda oldukça tereddütleri olan 23 yaşındaki Hannah Taylor oğlu Koa için sakin bir doğum deneyimi istedi ve evinin bahçesinde doğum yaptı.

Doğuma sadece eşi ve arkadaşı katıldı.

Hiçbir tıbbi yardım almadan doğum yapan kadın şaşkına çevirdi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan yoga öğretmeni Hannah Taylor doğum yönetimiyle şaşkına çevirdi.
Annesinin korkutan doğum hikayelerinden etkilendiği için evinin bahçesine yerleştiren bir küvette doğum yapmaya karar veren genç kadının yanında sadece eşi ve en iyi arkadaşı bulunuyordu.
Konu hakkında konuşan Hannah, duygularını şöyle dile getirdi: ''Annem benim ve kız kardeşimin doğumlarında oldukça travmatik deneyimler yaşamış. Ve bu yaşadıklarını sık sık bizimle paylaşırdı.
Hamileliğim boyunca çok araştırma yaptım ve çok kitap okdum. Yardımsız doğum hikayelerini dinledim. Bu düşünceler beni yardımsız doğuma itti. Ve oğlum Koa'yı hiçbir tıbbi yardım olmadan doğurdum. Bu inanılmaz bir mutluluk ve deneyimdi. Rüya gibiydi. Sakin bir doğum deneyimi yaşadığım için mutluyum.''
Hannah doğumunda yardım almasa da hamileliğinin sağlıklı olduğundan emin olmak için düzenli olarak ebe ile görüşüyordu.
Hannah oğlu Koa'nın gayet sağlıklı olduğunu söylüyor.
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Anahtar Kelimeler:
Hannah Taylor yardımsız doğum

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