Annesinin sesini ilk kez duyan bebeğin tepkisi kalpleri eritiyor!

İleri derece işitme kaybıyla doğan 4 aylık Camdyn, kulağına takılan işitme cihazı sayesinde annesinin sesini ilk kez duydu. Bebeğin mutluluğu ve şaşkın ifadeleri duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

ABD'nin Oregon eyaletinde aylarca süren doktor randevuları ve tedaviler sonrasında bir işitme cihazı yardımıyla ilk kez bir sese tepki veren Camdyn'in tepkileri yüzünüzde tebessüm oluşturacak...

30 yaşındaki anne Vanessa, ''doğum sırasında her şeyin planlandığı gibi gittiğini, Camdyn'in sağlıklı bir bebek olarak dünyaya geldiğini ancak yeni doğan işitme taramasında iki kez olumsuz yanıt alınca bir şeylerin ters gittiğini'' söylüyor.

MODY tip diyabet hastası olduğunu söyleyen anne Vanessa Holger, bebeğinin işitme kaybı olmasını gebelik sırasında aldığı insüline bağlıyor. Ulusal Şeker Hastalığı ve Sindirim ve Böbrek Hastalıkları Enstitüsüne göre MODY, pankreasta kan şekeri düzeylerinin düzenlenmesinde anahtar rol oynayan bir hormon olan insülin üretme yeteneğini sınırlıyor.

Annesi Vanessa “Bugün mucize dolu bir an yaşadık. Duyabileceğini düşünmüyorduk. Kelimelere dökemeyeceğim kadar inanılmazdı” diyor.

Genellikle bir kadının insülin gereksinimi seviyeleri ilk üç aylık dönemin sonuna kadar azalabilir. Bu gereksinimler, genellikle orta-geç gebelik sırasında yükselmeye başlar.Bazı durumlarda kadınlardan insülin düzeylerini ayarlamaları istenir. Uzmanlara göre gebelik sırasında diyabetin kötü yönetimi bebek doğum kusuru ve diğer problemlerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Buna bağlı olarak çocukların yüzde 75'inde her iki kulakta da tespit edilebilir düzeyde işitme kaybı olabilir.

Doktorlar Camdyn'in şeker hastalığı olup olmadığını anlamak için genetik testler yapıyor