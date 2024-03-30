Annesiyle tatile çıktı! Derin Talu'nun İsviçre tarzı olay oldu

51 yaşındaki ünlü şarkıcı Defne Samyeli, küçük kızı Derin Talu ile anneli - kızlı İsviçre tatiline çıktı.

Zaman zaman özel hayatı ve açıklamalarıyla gündeme gelen Derin Talu bu defa annesiyle çıktığı tatilden kareleri ile adından söz ettirdi.

Derin Talu kürk detaylı tarzı ile sosyal medyayı salladı. Botları ve eldivenleri kürklerden oluşan Talu'nun bu pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

YORUM YAĞDI

Ünlü isme sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Muhteşemsin', 'Harika görünüyorsun', 'Annesinin izinde' gibi yorumlar yapıldı.







