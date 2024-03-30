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Annesiyle tatile çıktı! Derin Talu'nun İsviçre tarzı olay oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.03.2024 10:39
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Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Derin Talu sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla zaman zaman adından söz ettiriyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa annesiyle çıktığı İsviçre tatilinden karelerini peş peşe paylaştı. Derin Talu'nun pozlarına yorum yağdı.

Annesiyle tatile çıktı! Derin Talu'nun İsviçre tarzı olay oldu

51 yaşındaki ünlü şarkıcı Defne Samyeli, küçük kızı Derin Talu ile anneli - kızlı İsviçre tatiline çıktı.

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Zaman zaman özel hayatı ve açıklamalarıyla gündeme gelen Derin Talu bu defa annesiyle çıktığı tatilden kareleri ile adından söz ettirdi.

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Derin Talu kürk detaylı tarzı ile sosyal medyayı salladı. Botları ve eldivenleri kürklerden oluşan Talu'nun bu pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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YORUM YAĞDI

Ünlü isme sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Muhteşemsin', 'Harika görünüyorsun', 'Annesinin izinde' gibi yorumlar yapıldı.

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Defne Samyeli Derin Talu ünlü şarkıcı yaşında
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