HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya'da akılalmaz olay! Sırtındaki bıçağı kendisi çıkardı

Antalya'da akılalmaz olay! Sırtındaki bıçağı kendisi çıkardı

01.03.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da meydana gelen olayda sırtından bıçaklanan kişi, bir tanıdığının yaşadığını binaya sığınarak yardım istedi. Yaralı şahıs bir süre geçtikten sonra sırtındaki meyve bıçağını kendisi çıkardı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da akılalmaz olay! Sırtındaki bıçağı kendisi çıkardı

Antalya'da, sırtından meyve bıçağı ile bıçaklanan bir kişi, arkadaşının ablasının yaşadığı binaya sığınarak yardım istedi. Bir süre sonra bıçağı kendisi çıkaran şahıs sağlık çalışanları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi 3050 Sokak üzerinde bulunan 2 katlı binanın bahçe kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sırtından meyve bıçağı ile bıçaklanan Hakan Kaya (32), bahçeye gelerek burada bulunan arkadaşının ablasından yardım istedi. Şahıs bu sırada iddiaya göre yarısına kadar giren bıçağı kendi elleri ile çıkardı. Daha sonra ise bayılarak yere düştü. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler, şahsa ilk müdahaleyi yaparak ardından hastaneye kaldırdı.

AW556395_02

"BIÇAĞI KENDİSİ ÇIKARDI"

Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler vatandaşların ifadelerine başvurdu. Olayın nasıl gerçekleştirildiği araştırılıyor. Şahsa yardım ederek sağlık görevlilerine haber veren şahsın arkadaşının ablası Tülay Tanış, "Ben yardım ettim. Battaniyenin üzerine yatırdım. Bıçağı kendisi çıkardı. Kazaktan tam gibi gördüm ama yarıdan fazlası girmişti. Bana 'Beni sırtımdan bıçakladılar, göremedim. Bir düşmanım' dedi. Kimin bıçakladığını söyleyemeden bayıldı. O anda titriyordu. Komşumuzun oğlu olur. Ambulansı aramamızı istedi. Yardım istedi. Ben de yardım etti" sözlerine yer verdi.

AW556395_06

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marteniçka bileklik ne işe yarıyor?Marteniçka bileklik ne işe yarıyor?
Ukrayna'dan Rus askerlerine çarpıcı teklif: Silah bırakırsanız...Ukrayna'dan Rus askerlerine çarpıcı teklif: Silah bırakırsanız...
Kiev yakınlarında büyük patlama kameralara yansıdı! Balistik füze olduğu iddia edildiKiev yakınlarında büyük patlama kameralara yansıdı! Balistik füze olduğu iddia edildi
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yılan Adası'ndaki 13 askerin o anları dünya gündemine oturmuştu! Ukrayna Donanması açıkladı: Hayattalar

Yılan Adası'ndaki 13 askerin o anları dünya gündemine oturmuştu! Ukrayna Donanması açıkladı: Hayattalar

Rus milyarderlerden Putin’e büyük şok! Tek tek karşı çıktılar…

Rus milyarderlerden Putin’e büyük şok! Tek tek karşı çıktılar…

O hariç tüm çocuklarını paylaştı! Kızı Gülşen dikkat çekti

O hariç tüm çocuklarını paylaştı! Kızı Gülşen dikkat çekti

Elinde altını olanlar dikkat! Yeni dönem bugün başlıyor

Elinde altını olanlar dikkat! Yeni dönem bugün başlıyor

Bombaların babasını kullandılar! 'İç organları...'

Bombaların babasını kullandılar! 'İç organları...'

Kiev yoğun ateş altında, Rus konvoyu yaklaşıyor

Kiev yoğun ateş altında, Rus konvoyu yaklaşıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.