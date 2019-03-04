Antalya'da binlerce kişi oraya koştu!

Yürüyüşe, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile TRT'nin "Diriliş Ertuğrul" dizisi oyuncuları Engin Altan Düzyatan, Ayberk Pekcan, Celal Al ve vatandaşlar katıldı.

Antalya'nın fethinin 812. yıl dönümü kutlandı

Yürüyüşte Bursa'dan gelen kılıç kalkan ekibi, geleneksel okçuluk ekibi ve atlı polisler, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Yürüyüş, Konyaaltı Sahili Meydanı'nda sona erdi.

Buradaki törende konuşan Vali Münir Karaloğlu, ecdadın Anadolu'da sadece şehirleri değil, gönülleri de fethettiğini söyledi.

Antalya’nın 812 yıldır Türk ve İslam yurdu olduğunu belirten Karaloğlu, "Tarihimizi, ecdadımızı, dedemizi, köklerimizi unutursak yok oluruz. En büyük yok oluş unutulmaktır. Bu topraklarda kıyamete kadar var olmak için tarihimizi bilmek, ecdadımıza saygı duymak zorundayız. Onun için bu kutlamalar önemlidir." dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de ecdadın şehirler kurarken aynı zamanda kimlik de inşa ettiklerini kaydetti.

Antalya'nın fethini çeşitli etkinliklerle kutladıklarını ifade eden Türel, "Kendi medeniyetimizden üflenen ruhla bir öz yurt olan Antalya, geleceğine emin adımlarla yürüyor. Asırlardır Anadolu'yu yurt tutmuş bir ecdadı ve onun mirasını çocuklarımıza ve torunlarımıza anlatmak bizim vazifemizdir. Cevher yerin altında kalırsa toprak, üzerine çıkarsa altın olur. Tarihimizi anlatırsak onu altınlaştırır, geleceğe miras bırakırız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Karaloğlu ve Türel, Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncularına çiçek verdi.

Tören, mehter, wushu ve okçuluk gösterileriyle devam etti.