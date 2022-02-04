HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Antalya'da çatı katında tüyler ürperten olay! Kokuya doğru yöneldi, cesetle karşılaştı

Antalya'da çatı katında tüyler ürperten olay! Kokuya doğru yöneldi, cesetle karşılaştı

04.02.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da kuş avlamak için metruk bir binaya giren Tuncay Kılınç isimli genç, burada çürümüş bir ceset buldu. Şoke olan genç, “Çatı katına çıktığımda dolap şeklinde sürgüyle kapalı bölüme farelerin girip çıktığını ve koku geldiğini fark ettim. Kapağı açtığımda parçalanmış yatak ve battaniyeyi gördüm. Battaniyeyi kaldırdığımda tüfekle cesedi gördüm'' açıklamasında bulundu. İncelemelerinin ardından kimliği belirsiz ceset Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Antalya'da çatı katında tüyler ürperten olay! Kokuya doğru yöneldi, cesetle karşılaştı

Antalya'nın Manavgat ilçesi Karacalar Mahallesi Adalar mevkiinde, 5 yıldızlı otellerin bulunduğu bölgede bir sitede uzun süredir kimsenin oturmadığı metruk tripleksin çatı katında kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Cesedi, sitenin yakınında ikamet eden ve kuş avlamak için metruk binaya giren Tuncay Kılınç isimli genç buldu. Ağaçtaki kuşları vurmak için binanın çatı katına çıktığını belirten Kılınç, “Çatı katına çıktığımda dolap şeklinde sürgüyle kapalı bölüme farelerin girip çıktığını ve koku geldiğini fark ettim. Kapağı açtığımda parçalanmış yatak ve battaniyeyi gördüm. Battaniyeyi kaldırdığımda tüfekle cesedi gördüm. Hemen jandarmayı arayıp haber verdim” dedi.

Screenshot_1

Her satırı korkunç: 37 yerinden bıçaklayıp boğazını kesmeye çalıştı! 'Oğlum idam edilsin'Her satırı korkunç: 37 yerinden bıçaklayıp boğazını kesmeye çalıştı! 'Oğlum idam edilsin'

KİMLİK BULUNAMADI

Tuncay Kılınç’ın ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı olay yeri inceleme ekibi ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından kimliği belirsiz ceset önce Manavgat Devlet Hastanesine, ardından da Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Screenshot_3

CESEDİN YANINDA TÜFEK VARDI

Üzerinde kimlik bulunmayan, ölümünün üzerinden uzun bir süre geçtiği için çürümüş halde bulunan cesedin yanında tüfek de bulundu. Bölgede cesedin bulunduğu bina gibi birçok metruk bina bulunduğunu belirten vatandaşlar, yetkililerin bu binalarla ilgili sahibi olmayanların yıkılması, sahibi olanların da sahiplerine yazı yazılması gerektiğini dile getirdi.

Screenshot_4

Screenshot_5

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çocuk ruhlu sevgililere alınabilecek en güzel Sevgililer Günü hediyeleriÇocuk ruhlu sevgililere alınabilecek en güzel Sevgililer Günü hediyeleri
İşte güncel veriler! Bakan Koca iki ili örnek gösterdiİşte güncel veriler! Bakan Koca iki ili örnek gösterdi
Gizemli kazıda yeni detaylar! 2'si polis 9 şüpheli gözaltındaGizemli kazıda yeni detaylar! 2'si polis 9 şüpheli gözaltında
Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Böylesi ilk kez olacak! Büyük indirim için tarih bile belli

Böylesi ilk kez olacak! Büyük indirim için tarih bile belli

Memur ve emekli maaşlarında yeni gelişme! Enflasyon farkı belli oldu

Memur ve emekli maaşlarında yeni gelişme! Enflasyon farkı belli oldu

Son dakika: Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu!

Son dakika: Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu!

Son anket sonuçları! AK Parti ile CHP arasındaki fark...

Son anket sonuçları! AK Parti ile CHP arasındaki fark...

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde korkunç detay! "Yaralayıp bırakacaktık"

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde korkunç detay! "Yaralayıp bırakacaktık"

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısı

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısı

İlginizi Çekebilir

Tüm dünyanın kutladığı güne isyan etti! “Yasaklanmalı...”

Tüm dünyanın kutladığı güne isyan etti! “Yasaklanmalı...”

Böyle kullanmak aklınıza gelmemiştir! Etkisi inanılmaz

Böyle kullanmak aklınıza gelmemiştir! Etkisi inanılmaz

Bakıcısından şoke eden ihmal iddiası! Miras kalan yeğeni...

Bakıcısından şoke eden ihmal iddiası! Miras kalan yeğeni...

Eşcinsel bireylere sodomi suçu! Hapisten sonra idam cezası...

Eşcinsel bireylere sodomi suçu! Hapisten sonra idam cezası...

Mucizevi karışımla toksinlerden anında arınabilirsiniz

Mucizevi karışımla toksinlerden anında arınabilirsiniz

Dünyanın en büyük kalçasını istedi! Öyle şeyler yaptı ki...

Dünyanın en büyük kalçasını istedi! Öyle şeyler yaptı ki...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.