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  4. Antalya'da dehşet! Kaza ihbarına giden ekipler, sürücüyü başından vurulmuş halde buldu

Antalya'da dehşet! Kaza ihbarına giden ekipler, sürücüyü başından vurulmuş halde buldu

20.01.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaza ihbarına giden polis ve sağlık ekipleri, olay yerine geldiklerinde dehşete düşüren bir görüntüyle karşılaştı. Ekipler, Fatih Şahin'i (36) sürücü koltuğunda başının arkasından vurularak öldürülmüş halde buldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. İşte olayın detayları!

Antalya'da dehşet! Kaza ihbarına giden ekipler, sürücüyü başından vurulmuş halde buldu

Dehşete düşüren olay, sabah saatlerinde Sorgun Mahallesi'nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaralamalı trafik kazası olduğu yönünde ihbar geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, otomobilin sürücü koltuğunda Fatih Şahin'in cansız bedeniyle karşılaştı.

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Yapılan incelemede, mobilya ustası olan Fatih Şahin'in, başının arka kısmından silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Otomobilin ilçedeki bir şirketten dün kiralandığı belirlendi. Polis, araç kiralama şirketi çalışanlarının bilgisine başvurdu.

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İncelemenin ardından Şahin'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

DHA

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cinayet antalya
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