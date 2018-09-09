Antalya'da düğüne haciz memuru şoku... Damat: Cebimdeki bütün para bu!

Antalya'da boşandığı eşinden olan çocuğuna nafaka ödemediği için 50 bin TL'lik haciz işlemi başlatılan Mert T.'nin üçüncü kez evlendiği düğününe haciz uygulandı. Damat Mert T. cebindeki tüm paranın 50 TL olduğunu söyleyerek haciz memurlarına verdi. Düğünde ayrıca içinde 50 TL bulunan keseye ve maddi değeri bulunmayan bir yüzüğe haciz uygulanırken altınların konulduğu kesenin çalındığı öne sürülünce haciz karakola taşındı.

Saat 18.30'da Döşemealtı ilçesindeki bir çiftlikte gerçekleştirilecek düğün için saatler öncesinde polis ekipleri gelerek güvenlik önlemi aldı. Gelin ve damadın beklendiği sırada çiftliğe haciz memurları geldi. Düğün töreninin yapılacağı çiftliğin giriş kapısına kadar beyaz lüks otomobille gelen Mert T. ve Gizem T. otomobilden alkışlar eşliğinde indi. Davetlilerle birlikte bir süre girişte oynayan gelin-damat, daha sonra nikahın kıyılacağı alana geçti.

HACZİ ÖNLEMEK İÇİN BEZ KESE ÖNLEMİ

Nikahın kıyılması ve ilk dansın ardından gelin damat birlikte davetlileri masalarında ziyaret etti. Takı töreni yapmayan çift, davetliler tarafından hediye edilecek takı ve paraların haczedilmesini önlemek için ziyaret ettikleri masalarda davetlilere bir bez kese uzattı. Ziyaretin ardından iddiaya göre kese damadın yakınları tarafından alınarak saklandı.