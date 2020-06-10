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  4. Antalya'da feci kaza! Genç kadın gözyaşlarına boğuldu

Antalya'da feci kaza! Genç kadın gözyaşlarına boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2020 10:40 | Son Güncelleme

Antalya’da motosikletiyle iş yerinden çıktığı sırada otomobille çarpışması sonucu havaya savrulan adam, kanlar içerisinde yere düştü. Yaralı adamın acı içerisinde kıvrandığını gören otomobil sürücüsü genç kadın, gözyaşlarına boğuldu. Kazayı duyup olay yerine gelen yakınlarıysa, yaralının başından bir an olsun ayrılmadı. Her iki tarafı da ağlatan kazanın ardından yaşanılanları, bazı vatandaşların cep telefonu kameralarıyla çektikleri gözlendi.

Kaza, dün 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi üzerinde meydana geldi. Evine gitmek için cadde üzerindeki iş yerinden motosikletiyle yola çıkan Ercan Altay, bu sırada seyir halindeki Gizem Ö’nün kullandığı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle önce otomobilin ön camına ardından havaya savrulan Altay, kanlar içerisinde yere düştü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yakın bölgede olan bir polis memuru, olay yerine gelerek Altay’ın başına toplanan kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Acı içerisinde kıvranan Altay, başından akan kanları görüp telaşa kapıldı. Yaralının başucunda duran bir kadın da, ‘Hiçbir şey göründüğü gibi değildir Ekrem abi’ diyerek onu teskin etmeye çalıştı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Çarpıştığı sürücüyü yerde kanlar içerisinde gören otomobil sürücüsü Gizem Ö. ise yanındaki arkadaşıyla birlikte bir süre kazanın şokunu üzerinden atamadı. Yaralı adamın acı çektiğini görünce gözyaşlarına hakim olamayan genç kadını çevredekiler sakinleştirdi.

BİR AN OLSUN YANINDA AYRILMADI

Altay’ın kaza yaptığını duyan Can isimli bir genç de, koşarak olay yerindeki kalabalığın arasına daldı. Başında kanama meydana gelen Altay’ın kanını durdurmak için üzerindeki tişörtü çıkarmak isteyen gence, yakınları ve polis izin vermedi. Yaralının koluna sarılıp bir an olsun başından ayrılmayan genç, sakinleşmesinin ardından sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Bu sırada kaza yerine gelen Altay’ın bir başka yakını da, gözyaşlarına boğuldu. ‘Kim çarptı?’ diyerek sinir krizi geçiren kadın yakınları tarafından güçlükle sakinleştirilmeye çalışıldı. Gerginliğin artması üzerine polis ekipleri, otomobil sürücüsü Gizem Ö. ile yanındaki arkadaşını bölgeden polis aracıyla uzaklaştırdı.

HERKES AĞLADI, ONLAR KAYDETTİ

Bacağından ve kafa bölgesinden yaralanan Altay, yaklaşık 15 dakika sonra kaza yerine gelen ambulansa bindirilerek Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Tüm bu yaşananları ise çevrede toplanan kalabalıktaki bazı vatandaşların cep telefonu kameralarıyla çektikleri gözlendi.

(İHA)

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