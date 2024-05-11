Antalya'da öğrencileri taşıyan midibüs şarampole uçtu: 25 yaralı

Antalya'da içinde 2'si öğretmen, 22'si öğrenci bulunan midibüs, Göcek rampalarına geldiğinde yağışlı havanın da etkisiyle yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşlar, Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine bölgeye Fethiye, Dalaman ve Ortaca’dan çok sayıda ambulans, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye ve Dalaman itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Araçta, 2 öğretmen, 22 öğrenci ve bir sürücünün bulunduğu öğrenilirken, yaralılar Fethiye, Dalaman ve Ortaca Devlet Hastanelerine sevk edildi. Yaralı öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



Kazaya karışan ve yaralanan öğrenci grubunun Ortaca’dan Antalya’ya gezi için gittikleri ve geri dönüş esnasında içinde kazanın yaşandığı belirtildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





