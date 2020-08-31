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Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 10:45 | Son Güncelleme

Antalya’da freni patladığı iddia edilen halk otobüsünün, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına dalıp 4 aracı hurdaya çevirdiği kazanan güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaza esnasında otobüsün iç kamerasına yansıyan görüntülerde bir kadının kaza sonrası ağlamaya başladığı görülürken erkek yolcuların sakinliği ’pes’ dedirtti. Genişletilen soruşturma sonucu adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti

Kaza, Kemer’e bağlı Beldibi Mahallesi ile Kemer arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre halk otobüsü, D-400 karayolu üzerinden Kemer merkezine yaklaşırken otobüs kontrolden çıktı ve kırmızı ışıkta bekleyen otomobillerin arasına daldı. Kazada çarpmanın etkisiyle birbirine vuran Uğur I.'nın, İsmail U.'nun ve bir ecza deposuna ait Mehmet B.’nin kullandığı araç ile Onur G. yönetimindeki otomobil hasar gördü. Kazada, Uğur I.’nın kullandığı otomobilin arka koltuğunda bulunan 3 yaşındaki kızı A.L.I. aracın arka tarafından darbe alması sonucu koltuklar arasına sıkıştı. Kazaya karışan diğer araçtaki vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılan minik A.L.I. babasıyla birlikte Kemer Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan diğer araç sürücülerinden İsmail Uslu da ayakta tedavi gördü.

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Kazada maddi hasar meydana gelmesine rağmen ölü ya da ağır yaralı olmaması yüreklere su serpti. Halk otobüsü sürücüsünün olay yerinde durmayıp kaçtığı, araç sürücüsünün kaza sonrası değiştiği, güvenlik kamerası kayıt cihazını sökerek saklandığı ileri sürüldü. Bu sonuçla otobüsü sürücüsünün İ.Z. değil Z.D. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler delilleri karartmak, suç üstlenmek, taksirle yaralamalı kazaya neden olmak, kaza yerini terk etmek iddiasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, şüphelilerden H.Z.’ye yurt dışı yasağı koydu. Mahkeme ayrıca İ.Z. ve Z.D.’yi de adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

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KAZA VE DUYARSIZLIK SANİYE SANİYE KAMERADA

Kazaya karışan otobüsün güvenlik kamera görüntülerinde, kazanın meydana geldiği noktaya kadar sürücünün sakin göründüğü kavşaktaki ışıklara yaklaşınca direksiyonu sol tarafa çevirdiği ve araçlara çarptığı görülüyor. Otobüsün çarptığı araçlar savrulurken sürücünün hiç durmadan olay yerinden uzaklaşması, yolcuların çarpışma anındaki ve sonrasındaki tepkileri saniye saniye görüntülere yansıdı. Görüntülerde, bazı kadın yolcuların ağladığı görülürken, erkek yolcuların hiç tepki vermediği dikkat çekti.

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(İHA)

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