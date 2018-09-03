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Antalya'da parkta oynayan çocukların başını taşla ezen Sudanlı saldırgan serbest bırakıldı!

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2018 17:30 | Son Güncelleme

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelde izinsiz çalışan ve alkollü olduğu belirtilen Sudan uyruklu şahıs parkta oynan çocukların başını taşla ezdi. Olaya tanıklık ederek durdurmaya çalışan İrfan Bozdoğan da Sudanlı saldırganın saldırısına uğradı. Saldırı sonrası yaralanan çocuklar ve Bozdoğan tedavi altına alındı. Polis tarafından yakalanan Sudan uyruklu genç, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'da parkta oynayan çocukların başını taşla ezen Sudanlı saldırgan serbest bırakıldı!

İddiaya göre, Akdeniz Üniversitesinde öğrenci olan Kemer’deki bir otelde izinsiz olarak çalıştığı belirlenen Sudan uyruklu Dominic N. (23), öğleden sonra saat 15.00 sıralarında aşırı alkollü bir şekilde sokağa çıktı. İlk önce Kemer Merkez İlköğretim Okulu arkasındaki parkta saldırgan davranışlar sergileyen Dominic N., I.Ç. (15) isimli çocuğu başından yaraladı ve kafatasında çatlak oluşmasına neden oldu.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA SALDIRIRKEN MÜDAHALE ETTİ

Taşkınlığa devam eden Sudanlı genç, daha sonra J.P.S. (6) ve ismi alınamayan bir kız çocuğuna daha saldırdığı sırada engel olmaya çalışan İrfan Bozdoğan (35) isimli otel işletmecisini de ağır yaraladı. Kafatasında çatlak oluşan, elmacık kemikleri ve çene kemiği kırılan Demirkol, Antalya Atatürk Devlet Hastanesinde, kafatasında çatlak ve göçükler oluşan I.Ç. de Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yüzünden yaralanan J.P.S. ise Kemer Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

YURT DIŞI YASAĞI KOYULUP SERBEST BIRAKILDI

Sudanlı Dominic N., olayın hemen ardından yakalanarak götürüldüğü Kemer Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinin ardından Kemer Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, Dominic N.'yi adli kontrol ve yurt dışı yasağı koyarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.

"TAŞLA KAFAMA VURDU"

Saldırganın serbest kalması, yaralı ve yakınlarının tepkisine neden oldu. Olayda yaralanan İrfan Bozdoğan, "Çocuğun biri içeriye kaçmıştı. Ailesinden öğrendiğim kadarıyla beni çağırınca bu da eline taş alıp gelince çocuğa vurmasın diye. Çocuğa vurursa öldürür diye engel olmayı düşündüm onlara zarar gelmesin diye gittim oraya. Taşla kafama vurdu, taşı fırlattı. Zaten yere yığıldım ben, kafatasım çatladı burnum kırıldı iki elmacık kemiklerim ve çenem hepsi kırılmış vaziyette. Zaten öldürmek için vurdu. Öldürmeye vurdu. Yaralama değil ölümüne vurdu. Adam gelmiş 3 tane adama ölümüne vuruyor, serbest bırakılıyor" diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Sudan saldırı İrfan Bozdoğan

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