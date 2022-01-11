HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Antalya'da Safiye hemşire ikinci kattan düşüp ağır yaralanmıştı! İntihar edecekti iddiası... ''Aşkım neden yaptın?''

Antalya'da Safiye hemşire ikinci kattan düşüp ağır yaralanmıştı! İntihar edecekti iddiası... ''Aşkım neden yaptın?''

11.01.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da hemşire Safiye Nur Gürbüz'ün 2'nci kattan düşüp ağır yaralanmasıyla ilgili 'öldürmeye teşebbüs' suçundan hakkında dava açılan sevgilisi Aytaç Süleyman Daşbacak, yeniden hakim karşısına çıktı. Olay öncesi Daşbacak’ın yanında bulunan 2 arkadaşı, duruşmada tanık olarak dinlenirken, Daşbacak'ın komşusu Hatice K. cam kırığı sesi ile balkona çıktığını ifade ederek, "Aytaç, bu bayanla arabanın yanında ayaktaydı. Kıza 'Seni seviyorum. Aşkım neden yaptın?' diyerek söyleniyordu'' dedi.

Antalya'da Safiye hemşire ikinci kattan düşüp ağır yaralanmıştı! İntihar edecekti iddiası... ''Aşkım neden yaptın?''

Olay, geçen yıl 22 Mayıs'ta Antalya'nın Muratpaşa ilçesi, Konuksever Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Hemşire Safiye Nur Gürbüz, saat 05.00 sıralarında oto galeri sahibi erkek arkadaşı Aytaç Süleyman Daşbacak'ın yaşadığı eve geldi. Burada Gürbüz ve Daşbacak arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir süre pencere önünde devam eden kavga sırasında Safiye Nur Gürbüz, apartmanın girişinde park halindeki Daşbacak'a ait 07 TED 11 plakalı otomobilin üzerine düştü.

OTOMOBİLİN İÇİNE DÜŞMÜŞTÜ

Cam tavanın kırılması sonucu otomobilin içine düşen Gürbüz'ü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sol eli ve sol bacağı kırılan Gürbüz'ü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne, kavga sırasında aldığı darbelerle yaralanan erkek arkadaşı Daşbacak'ı ise Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Screenshot_19

''BENİ PENCEREDEN ATTI''

Safiye Nur Gürbüz, ifadesinde erkek arkadaşının kendisini pencereden attığını öne sürerek, "Aramızda tartışma çıktı. Bu yüzden beni pencereden attı" dedi.

Tutuklanan Aytaç Süleyman Daşbacak hakkında 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından iddianame hazırlanıp, dava açıldı. Aynı iddianamede, Aytaç Süleyman Daşbacak'ı başından yaraladığı öne sürülen Safiye Nur Gürbüz'ün de 'yaralama' suçunu işlediği belirtildi. Antalya 30'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada şikayetçi avukatı, eldeki deliller ışığında sanığın 'öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanması gerektiğini belirterek, dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini istedi. Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, dosyayı ağır cezaya sevk etti.

İstanbul'da ''bu kadar da olmaz'' dedirten olay! 'Ehliyet alamadın' kavgasında babasının boğazını maket bıçağıyla kestiİstanbul'da ''bu kadar da olmaz'' dedirten olay! 'Ehliyet alamadın' kavgasında babasının boğazını maket bıçağıyla kesti

Screenshot_21

''SAFİYE ARAYINCA YANIMDAN AYRILDI''

Tutuklu sanık Aytaç Süleyman Daşbacak ile tutuksuz sanık Safiye Nur Gürbüz, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Daşbacak, SEGBİS ile duruşmaya katılırken, Safiye Nur Gürbüz ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada dinlenen tanıklardan biri, bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlanırken, diğer tanık salonda konuştu. Tanık Barış K., "Safiye'yi Aytaç vasıtası ile tanırım. Aytaç, benim yakın arkadaşım. Olay sabahı Aytaç'la Kumluca'ya araç almaya gittik. Dönüşte iki araçla geldik. Konyaaltı mevkisinde yakıt için mola verince Aytaç yanıma geldi ve Safiye'nin kendisine sosyal medya üzerinden aradığını ve intihar edeceğini söylediğini belirtti. Sonra Aytaç yanımdan ayrıldı" diye konuştu.

Screenshot_24

''EVLENECEKTİK AŞKIM NEDEN YAPTIN''

Diğer tanık Orçun C. ise Kumluca'ya giderken aracı kendisinin kullandığını belirterek "Aytaç'a telefon geldi. Yüksek sesle konuşuyordu. Konuşmalarından Safiye'nin intihar edeceği yönünde bir şeyler söylüyordu. Telefonu kapattıktan sonra sorduğumda bana Safiye'nin intihar edeceğini söyledi" dedi.

Aytaç Süleyman Daşbacak'ın komşusu Hatice K. ise sabah erken saatlerde cam kırığı sesi ile balkona çıktığını ifade ederek, "Aytaç, bu bayanla arabanın yanında ayaktaydı. Aytaç kıza 'Seni seviyorum. Evlenecektik. Aşkım neden yaptın?' diyerek söyleniyordu. Hava aydınlandığında polis geldi. Cam kırığından önce herhangi bir yardım sesi duymadım" diye konuştu.

Screenshot_26

MAHKEME BAŞKANI İKİ KEZ UYARDI

Sanık avukatı ise Safiye Nur Gürbüz'ün yargılamanın her aşamasında çelişkili ifadeler verdiğini öne sürerek, "Sanık, müvekkilimizin kendisini ayağından tutarak aşağıya attığını söylüyor. Atılan mesafe 5 metre. Eğer durum şikayetçinin anlattığı gibi olsaydı, aracın üzerine sırtüstü veya başüstü düşmesi gerekiyordu. Böyle bir durumda çok kaliteli camdan yapılan sunroof kırılmaz ve kaporta eğilirdi. Fakat tahminimizde şikayetçi bir şekilde kendisini aşağıya attı ve ayağındaki ayakkabı ile sunroofun üzerine sert bir şekilde düştü. Cam ancak bu şekilde kırılabilir" dedi.

Bu sırada, avukatların konuşmasını kesen Safiye Nur Gürbüz'ü, mahkeme başkanı iki kez uyardı. Duruşma tanıkların dinlenmesinin ardından ertelendi.

''İFTİRA KURBANI''

Adliye çıkışı konuşan Aytaç Süleyman Daşbacak'ın anne ve babası, çocuklarının iftiraya kurban gittiğini öne sürdü. Aytaç ile Safiye arasında 2 yıllık arkadaşlık olduğunu belirten baba Atalay Daşbacak, olay günü oğluna tuzak kurulduğunu öne sürerek, “Herhangi bir tartışma olmadan bir anda kavga çıkarıyor. Oğlumun üstündeki kıyafetleri parçalıyor. Sonrasında oğlum duşa gireceği sırada koltuğun üzerine çıkıp, kendisini aşağıya atıyor. Gören yok, beyan yok, görüntü yok. Kısacası oğlumun attığına dair hiçbir delil yok" diye konuştu.

Screenshot_25

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırgan Emrah Yılmaz'dan şoke eden iddia! "Kadın polis beni dövdü"Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırgan Emrah Yılmaz'dan şoke eden iddia! "Kadın polis beni dövdü"
Dünyada 'Deltacron' paniği! DSÖ'den açıklamaDünyada 'Deltacron' paniği! DSÖ'den açıklama
Doğuma giden eşini motosikletle takip etmişti! Kahreden haberDoğuma giden eşini motosikletle takip etmişti! Kahreden haber
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Çalık'ın öldüğü kazada kahreden detay!

Ahmet Çalık'ın öldüğü kazada kahreden detay!

Gram altın için rekor tarihi! Önce 720 TL...

Gram altın için rekor tarihi! Önce 720 TL...

Türkiye bu sabah depremle uyandı!

Türkiye bu sabah depremle uyandı!

Eski nişanlı dehşeti! Avukat Dilara Yıldız hayatını kaybetti

Eski nişanlı dehşeti! Avukat Dilara Yıldız hayatını kaybetti

Annesi skandalı ortaya çıkardı: Kızım artık uyku uyuyamıyor

Annesi skandalı ortaya çıkardı: Kızım artık uyku uyuyamıyor

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

9 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

9 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Kabataş Lisesi'nde Atatürk'e çirkin saldırı! MEB soruşturma başlattı

Kabataş Lisesi'nde Atatürk'e çirkin saldırı! MEB soruşturma başlattı

İzmir'de bulunmuşlardı! İplerin gizemi çözüldü

İzmir'de bulunmuşlardı! İplerin gizemi çözüldü

Annesi ameliyat öncesi itiraf etmişti! Mezar açıldı, ünlü iş insanı biyolojik babası çıktı

Annesi ameliyat öncesi itiraf etmişti! Mezar açıldı, ünlü iş insanı biyolojik babası çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.