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  4. Antalya'da sahile ölü Nil kaplumbağası vurdu, ekipler şaşkına döndü

Antalya'da sahile ölü Nil kaplumbağası vurdu, ekipler şaşkına döndü

01.03.2021 12:01 | Son Güncelleme:
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Antalya'da sahile ölü Nil kaplumbağası vurdu, ekipler şaşkına döndü

Antalya'nın Serik ilçesinde Nil kaplumbağası ölüsü sahile vurdu. Kaplumbağayı gören plaj grevlisi Engin Açıkgöz, "Deniz üzerinde bir cisim fark ettim. Yanına doğru yaklaştım. Gerekli yerleri arayarak bilgi verdi. Kaplumbağanın Nil kaplumbağası olduğunu öğrendik." dedi.

Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi belediye halk plajında dün saat 17.30 sıralarında bir deniz kaplumbağasının kıyıya vurduğunu gören plaj görevlisi Engin Açıkgöz, yine plajda görevli zabıta ekibinden yardım istedi. Açıkgöz ve zabıta görevlileri birlikte hayvanı sahile çıkardı.

Daha sonra durum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Belek Turizm Yatırımcıları Birliği'ne (BETUYAB) bildirildi. İhbar üzerine gelen ekipler, ölü olduğu belirlenen hayvanın Nil Kaplumbağası türü olduğunu tespit etti. Yapılan incelemenin ardından kaplumbağa sahilde uygun bir yere gömüldü.

GÖREVLİLER İNCELEMEDE BULUNDU

Engin Açıkgöz, "Deniz üzerinde bir cisim fark ettim. Yanına doğru yaklaştım. Sahile 5-6 metre mesafede deniz içerisinde bir kaplumbağanın ölmüş olduğunu gördüm. Önce caretta caretta sandım. Zabıta görevlileriyle karaya çıkarttık. Gerekli yerleri arayarak bilgi verdi. Kaplumbağanın Nil kaplumbağası olduğunu öğrendik. Daha sonra görevliler gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kaplumbağayı sahile gömdü" dedi.

Sahile ölü Nil kaplumbağası vurdu

(DHA)

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