Antalya'da teleferik kabini düştü! Çok sayıda ekip sevk edildi: Ölü ve yaralılar var

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan Tünektepe Teleferik Tesisi'nde, kabinlerden biri henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kabine ulaşmak için çalışmaları devam ederken Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kalkış noktasına yakın bölgedeki kabinlerde bulunan vatandaşları kabinlerden indirip güvenli alana bıraktı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Olayda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, yaralananlar olduğu belirtildi. Yaralıların tahliyesine başlandığı öğrenildi.



Teleferikten inen bir vatandaş, bir patlama sesi duyduklarını ve şiddetli şekilde sarsıldıktan sonra teleferiğin durduğunu, ne olduğunu henüz bilemediklerini söyledi. (AA-İHA)



Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





